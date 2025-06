Podwójne podium Kajetanowicza i Szczepaniaka

Sardynia stanowiła szóstą pozycję w harmonogramie tegorocznych mistrzostw świata. Śródziemnomorska wyspa od przeszło dwóch dekad niemal nieprzerwanie gości czołówkę WRC, a rajd przez lata zapracował na renomę jednego z najpiękniejszych, ale i najtrudniejszych w kalendarzu. Nie inaczej było również i w tym roku. Wszystko za sprawą ekstremalnych, ponad 30-stopniowych upałów, które w połączeniu z trudną technicznie, krętą i wymagającą wytrzymałości oraz pełnej koncentracji trasą stworzyły potężne wyzwanie dla zawodników. Zmierzyć się trzeba było z 16 odcinkami specjalnymi o długości 320 kilometrów.



Dla Kajetanowicza i Szczepaniaka był to siódmy wspólny występ w Rajdzie Sardynii. Jednak tym razem Polacy pojawili się we włoskiej rundzie czempionatu we wciąż nowym dla siebie samochodzie. Rywalizację rozpoczęli rozważnie, dopracowując ustawienia Toyoty GR Yaris Rally2 i stopniowo zwiększając tempo, jednocześnie nie popełniając błędów. Szczególnie dobrze przejechali sobotni – najtrudniejszy i najdłuższy – etap. Jedyni Polacy w stawce awansowali na drugie miejsce w WRC2 Challenger oraz weszli do najlepszej trójki łącznej tabeli WRC2. Prawdziwy rollercoaster emocji miał jednak miejsce w niedzielę. Drobne przygody Kajetana i Maćka oraz ich najgroźniejszych rywali skutkowały tym, że przed finałowym oesem obsada podium była sprawą otwartą, a różnice sekundowe. Ostatecznie duet ORLEN Rally Team finiszował na drugiej pozycji w obu kategoriach i zdobył solidną porcję punktów do rocznej klasyfikacji.



- To był dla nas bardzo udany weekend. Do pierwszego miejsca w WRC2 Challenger i WRC2 zabrakło dosłownie kilku sekund. Mieliśmy trochę problemów, było kilka złych decyzji i błędów, bo mimo wszystko się one zdarzały, w większości drobne, ale jeden skończył się minutową stratą. Bez niego na pewno byłoby znacznie lepiej, ale takie są rajdy, a zwłaszcza tak trudne, jak Sardynia. Jestem bardzo zadowolony, odzyskałem swoje tempo w tym samochodzie. Cieszę się, robię postępy. Cały zespół ORLEN Rally Team też spisał się dobrze. Oczywiście wiele przed nami, zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast jedziemy do Grecji z dobrymi punktami. Dziękuję całej rodzinie. Mamo, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, kocham Cię bardzo. Bez mojej rodziny nie miałbym takiego powera i wsparcia, które jest mi potrzebne. Dziękuję oczywiście kibicom, ich doping tu był niesamowity - mówił po rajdzie Kajetan Kajetanowicz.



Rajd Sardynii 2025 - nieoficjalne wyniki WRC2 Challenger:



1. Dapra/Guglielmetti (Škoda Fabia RS Rally2) 3:46:39,8

2. Kajetanowicz/Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) +5,8

3. Prokop/Ernst (Škoda Fabia RS Rally2) +10,9

4. Joona/Vaaleri (Škoda Fabia RS Rally2) +28,5

5. Jürgenson/Oja (Ford Fiesta Rally2) +33,5

6. Solans/Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2) +45,3

7. Virves/Viilo (Škoda Fabia RS Rally2) +1:47,9

8. Sarrazin/Roche (Citroën C3 Rally2) +4:28,6

9. Trentin/Ometto (Škoda Fabia RS Rally2) +7:43,9

10. Domínguez/Peñate (Toyota GR Yaris Rally2) +14:00,0

Informacja Prasowa