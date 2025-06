Polki wicemistrzyniami Europy

Polki znakomicie żeglowały od samego początku regat. Po sobotnich wyścigach zajmowały drugie miejsce. Niedziela rozpoczęła się od ostatniego w tych regatach wyścigu flotowego, w którym Polki przypłynęły na 10. miejscu. Do ostatniego - podwójnie punktowanego wyścigu medalowego - podchodziły z trzeciej pozycji, mając przewagę punktową nad czwartą załogą zapewniającą medal i siedem punktów straty do Niemek Marl Bergmann i Hanny Wille. Melzacka i Jankowiak ukończyły ten wyścig na 6. miejscu. Ostatecznie sięgnęły po srebrny medal ME.



- Jesteśmy bardzo zadowolone z tego wyniku, z naszego żeglowania, z progresu, jaki poczyniłyśmy w ostatnich miesiącach – powiedziała Jankowiak.



- Ciężko pracowałyśmy przed tymi regatami, również na tym akwenie, więc jesteśmy super zmęczone i super zadowolone. Będziemy działać dalej, teraz chwila przerwy, a potem dalej będziemy szlifować nasze umiejętności dodała Melzacka.

Mistrzyniami Europy w klasyfikacji open zostały Kanadyjki – Georgia Lewin-Lafrance i Antonia Lewin-Lafrance.