Polskie siatkarki pewnie pokonały rywalki! Szybki mecz na zakończenie turnieju

Polskie siatkarki od pierwszych akcji meczu narzuciły Belgijkom swoją grę i w pierwszym secie nie pozwoliły im dojść do głosu. Szybko odskoczyły na kilka punktów (6:3), a później powiększyły przewagę (11:5). W środkowej części seta poszła seria siedmiu wygranych akcji od stanu 15:10 do 22:10 przy zagrywkach Malwiny Smarzek. Polki dominowały w ataku, dokładały też punkty blokiem - jeden z nich zamknął tę jednostronną partię (25:11).

Drugą partię reprezentacja Polski rozpoczęła od mocnego uderzenia - wygrały serię akcji przy zagrywkach Alicji Grabki i prowadziły 7:0. Później poszła kolejna punktowa seria i przewaga Polek jeszcze wzrosła (12:3), a po asie Malwiny Smarzek doszła do dziesięciu oczek (16:6). Później było 20:7, belgijskie siatkarki ugrały jeszcze kilka punktów w końcówce, ale Martyna Łukasik skutecznym atakiem przypieczętowała wygraną 25:15.

Na początku trzeciego seta do głosu doszły Belgijki (5:9). Biało-czerwone szybko jednak odrobiły straty - po asie Martyny Łukasik było 9:9. Gra się wyrównała i tym razem losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Polski przegrywały 17:19, odwróciły wynik przy zagrywkach Alicji Grabki (21:19), ale rywalki szybko wyrównały. Po ataku Pauline Martin Belgia miała piłkę setową (24:23), ale Polki doprowadziły do rywalizacji na przewagi. W końcówce po raz pierwszy w tym starciu na boisku pojawiła się Magdalena Stysiak i to ona rozstrzygnęła losy meczu atakiem po bloku przeciwniczek (27:25).

Najwięcej punktów: Malwina Smarzek (20), Martyna Łukasik (13) – Polska; Pauline Martin (10) – Belgia. Polki dominowały w ataku, lepiej punktowały zagrywką (6–2) i blokiem (8–3).

We wcześniejszych meczach Polki pokonały Tajlandię 3:0 i Chiny 3:1 oraz przegrały z Turcją 2:3. Pierwszy turniej VNL 2024 rozegrany w Pekinie zakończyły więc z bilansem meczów 3–1 i dziesięcioma punktami na koncie. W kolejnym turnieju będą rywalizowały w Belgradzie w dniach 18–22 czerwca.

Polska – Belgia 3:0 (25:11, 25:15, 27:25)

Polska: Dominika Pierzchała, Olivia Różański, Alicja Grabka, Malwina Smarzek, Martyna Łukasik, Aleksandra Gryka – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Paulina Damaske, Justyna Łysiak, Katarzyna Wenerska, Magdalena Stysiak. Trener: Stefano Lavarini.

Belgia: Nathalie Lemmens, Britt Herbots, Elise Van Sas, Pauline Martin, Tea Radovic, Silke Van Avermaet – Britt Rampelberg (libero) oraz Britt Fransen, Liese Verhelst, Nel Demeyer, Lara Nagels, Anna Koulberg. Trener: Kris Vansnick.

Sędziowie: Fahad Mohamd Ismail (Katar) – Wensheng Luo (Chiny).