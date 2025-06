Polskie koszykarki zagrają na ME! Komplet zwycięstw

W sobotę w turnieju rozgrywanym w ekstremalnych warunkach, przy 30-stopniowych upałach, bez zadaszonego boiska, biało-czerwone wygrały z Belgią 15:13 i Rumunią 21:10.

Z 10 zespołów (dwie grupy po pięć) trzy najlepsze awansują do wrześniowych ME - bezpośrednio zapewniły to sobie najlepsze drużyny z obydwu grup: Polska i Węgry (także z kompletem wygranych). Zespoły z drugich miejsc - Łotwa oraz Serbia lub Ukraina rywalizować będą w barażu o ostatnią przepustkę do turnieju finałowego.

W spotkaniu z Chorwatkami punkty zdobyły: Stephanie Mavunga 6, Anna Pawłowska 5, Klaudia Gertchen 2 i Aleksandra Zięmborska 1.

W decydującym meczu z niepokonanymi wcześniej w grupie Łotyszkami liderką zespołu trenerki Edyty Koryzny, była wicemistrzyni świata do lat 23 Zięmborska - 8 pkt, kluczowe akcje w końcówce wykonała Pawłowska - 6, Mavunga uzyskała 3, a Gertchen 1.

Mistrzostwa Europy odbędą się w Kopenhadze w dniach 5-7 września.