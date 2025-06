Problemy zdrowotne w reprezentacji Polski! Co z Piotrem Zielińskim?

Za nami już pierwszy mecz podczas czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski. W piątek Biało-Czerwoni na Stadionie Śląskim pokonali w meczu towarzyskim narodową drużynę Mołdawii 2:0. Przed podopiecznymi Michała Probierze jeszcze jedno spotkanie w tym miesiącu. We wtorek zagrają na wyjeździe z Finlandią w ramach eliminacji mistrzostw świata.

Jeszcze przez meczem z Mołdawią poinformowano, że Zieliński mierzy się z urazem. Jak się okazuje, pomocnik Interu Mediolan nie jest jedynym piłkarzem naszej kadry, który obecnie zmaga się z problemami zdrowotnymi.

W niedzielę na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej opublikowano raport medyczny. Pod znakiem zapytania stoją występy Zielińśkiego i Sebastiana Szymańskiego podczas wtorkowego spotkania.

– Piotr Zieliński i Sebastian Szymański zmagają się z niewielkimi, lecz stawiającymi pod znakiem zapytania ich występ w meczu z Finlandią, urazami mięśniowymi. W niedzielę brali udział w indywidualnym treningu na niskich obciążeniach. Cały sztab medyczny kadry narodowej intensywnie pracuje nad doprowadzeniem Piotra i Sebastiana do pełnej dyspozycji, by obaj byli w Helsinkach do dyspozycji selekcjonera Michała Probierza – opisuje doktor Jacek Jaroszewski, szef sztabu medycznego reprezentacji Polski, cytowany przez oficjalną stronę federacji.

AA, Polsat Sport