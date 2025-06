Przesądziły rzuty karne! Portugalia najlepsza w Lidze Narodów UEFA

Gol na 1:0 padł w 21. minucie gry. Wtedy najlepiej w polu karnym reprezentacji Portugalii zachował się Martin Zubimendi i to on skierował piłkę do siatki. Pięć minut później podopieczni Roberto Martineza doprowadzili do wyrównania za sprawą Nuno Mendesa. Sędzia analizował jeszcze sytuację na VAR, ale ostatecznie nie dopatrzył się złamania przepisów. Na tablicy z wynikiem pojawił się rezultat 1:1.

Finalnie to Hiszpanie zeszli na przerwę z prowadzeniem. Wszystko za sprawą trafienia Mikela Oyarzabala z 45. minuty meczu. Tutaj również akcja bramkowa była analizowana przez VAR i ponownie sędzia wskazał na środek boiska. Przed drugą połową w nieznacznie lepszym położeniu byli aktualni mistrzowie Europy.

Po zmianie stron Portugalczycy zaczęli szukać gola wyrównującego. Dopięli swego w 61. minucie spotkania. W polu karnym znalazł się niezawodny Cristiano Ronaldo, który uderzeniem z woleja z bliskiej odległości pokonał Unaia Simona. Jak się potem okazało, było to ostatnie trafienie w podstawowym czasie gry. Z biegiem czasu stało się jasne, że o losach meczu będzie musiała zdecydować dogrywka lub rzuty karne.

W ciągu pierwszych 15 minut groźniejsi byli Portugalczycy, zaś drugich Hiszpanie. Ostatecznie w dogrywce nie zobaczyliśmy goli. Konieczne było rozegranie konkursu "jedenastek". Bezbłędnie strzelali Ramos, Vitinha, Fernandes, Mendes i Neves dla Portugalii oraz Merino, Baena i Isco dla Hiszpanii. Decydujący okazał się rzut karny zmarnowany przez Alvaro Moratę. Jego uderzenie obronił Diogo Costa. Tym samym Portugalia zapisała na drugim koncie drugi triumf w Lidze Narodów w historii. Przypomnijmy, że Cristiano Ronaldo i spółka wygrali pierwszą edycję LN w sezonie 2018/2019.

Portugalia - Hiszpania 2:2 p.d. (2:1)

Rzuty karne: 5:3 dla Portugalii

Bramki: Mendes 26, Ronaldo 61 - Zubimendi 21, Oyarzabal 45

Żółte kartki - Portugalia: Inacio 13, Neto 82, Mendes 100, Martinez 110; Hiszpania: Ruiz 33, Le Normand 90+1, Baena 100, Porro 110

Portugalia: Costa - J. Neves (Semedo 46), Dias, Inacio (Veiga 74), Mendes - Silva (Leao 74), Vitinha, Neto (Jota 106), Fernandes, Conceicao (R. Neves 46) - Ronaldo (Ramos 88)

Hiszpania: Simon - Mingueza (Porro 92), Le Normand, Huijsen, Cucurella - Pedri (Isco 75), Ruiz (Merino 75), Zubimendi - Yamal (Pino 106), Oyarzabal (Morata 111), Wlliams (Baena 92)

mtu, Polsat Sport