Przez dwa sezony występował w PlusLidze. Teraz czas na Włochy

27-letni Serb grał w polskich klubach przez dwa lata. W swoim pierwszym sezonie na boiskach PlusLigi (2023/2024) bronił barw Enei Czarnych Radom, a następnie przeniósł się do Gorzowa, gdzie był filarem drużyny trenera Andrzeja Kowala.

W sezonie 2024/2025 Todorović zagrał we wszystkich 30 meczach Cuprum Stilonu w fazie zasadniczej i pomógł gorzowianom utrzymać się w elicie. Jego zespół zakończył rozgrywki na 12. miejscu.

W połowie maja reprezentant Serbii został oficjalnie pożegnany przez klub z Gorzowa. Teraz powitała go jego nowa drużyna - ósmy zespół ostatnich rozgrywek ligi włoskiej Sonepar Padwa.

- Marzyłem o grze w SuperLedze od dziecka i nie mogę się doczekać tego nowego doświadczenia. Padwa to wielki klub, z długą historią, w którym występowało wielu ważnych zawodników. Mój cel na przyszły sezon to rozwinąć się tak bardzo, jak to możliwe i wygrać z zespołem jak największą liczbę meczów - powiedział Todorović, cytowany w klubowym komunikacie Soneparu.

Były rozgrywający Cuprum Stilonu od kilku sezonów jest ważnym ogniwem reprezentacji Serbii. W 2019 roku wywalczył z nią mistrzostwo Europy. W roku ubiegłym wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

Obecnie szykuje się z drużyną narodową swojego kraju do występów w Lidze Narodów 2025. Serbowie rozpoczną występy w VNL od turnieju w chińskim Xi'an (11-15 czerwca), gdzie zmierzą się z Turcją, Chinami, Japonią oraz z Polską.

Największe sukcesy Todorovicia na scenie klubowej to cztery tytuły mistrza Serbii wywalczone z Vojvodiną Nowy Sad (2017, 2018, 2019, 2021) oraz dwa mistrzostwa Słowenii w barwach ACH Volley Lublana (2022, 2023).

GW, Polsat Sport