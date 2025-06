Rozwój piłkarski i... wychowywanie ludzi. Za nami IV edycja turnieju Balcerzak Cup

Zmagania odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych: Orliki i Młodziczki. W pierwszej z nich, w której dziewczynki rywalizowały z chłopcami, górą była drużyna Warty Sieradz, w której wyróżniał się Michał Wilczyński, król strzelców turnieju.

- Cieszę się, że zdobyliśmy złoty medal. O zwycięstwie przesądziła siła zespołu i nasz styl, bo gramy taką tiki-takę - powiedział Polsatowi Sport Wilczyński.

W kategorii Młodziczki, w której rywalizowały dziewczynki z całej Polski, górą była drużyna UKS-u SMS Łódź.

- Bardzo fajnie się tutaj grało. Była zabawa, ale i dużo emocji i sporo znajomych twarzy, bo z niektórymi rywalkami, jak choćby z dziewczynami z Widzewa czy Warszawy, znamy się z wyjazdów na różne kadry - powiedziały Maja Bernacka i Oliwia Gancarz, zawodniczki SMS-u Łódź.

Choć jednymi z głównych założeń turnieju były promocja piłki kobiecej w Polsce i integracja środowiska piłkarskiego, uczestnicy i trenerzy chwalili znakomity poziom organizacji imprezy i dobór drużyn, który gwarantował dobry poziom sportowy.

- Ukłon w stronę Patrycji Balcerzak, która to zorganizowała i zaprosiła świetne drużyny - podkreśliła Gabriela Zdunek, trenerka Warty Sieradz.

Z przebiegu turnieju, który już po raz czwarty był prawdziwym piłkarskim świętem dla najmłodszych adeptów futbolu, zadowolona była również sama Patrycja Balcerzak. Co ciekawe, organizatorka przyznała, że pomysł tego typu imprezy pojawił się dużo wcześniej niż cztery lata temu.

- Po moim powrocie z zagranicy (Balcerzak reprezentowała barwy SC Sand i Sportingu Huelva - przyp. red.) pojawiło się u mnie takie poczucie misji, idei promowania piłki nożnej w ogóle, ale też piłki nożnej kobiet. Cieszę się, że dzisiaj mieliśmy okazję gościć drużyny nie tylko z Sieradza i okolic, ale z całej Polski. Zaczynałam turniej z ideą, że owszem, sport jest od tego, by rozwijać się czysto piłkarsko, ale i po to, by wychowywać ludzi. To jest młody człowiek i z wartościami, które mu tutaj przekażemy, będzie szedł przez całe życie. Właśnie dlatego mottem turnieju Balcerzak Cup jest "Zdrowo i rodzinnie". Chcę pokazać, że kierując się dobrymi wartościami można też rozwijać karierę piłkarską - zaznaczyła Balcerzak.

W trakcie trwania imprezy nie brakowało również dodatkowych atrakcji, takich jak licytacja wyjątkowych koszulek piłkarskich, między innymi reprezentacji Polski kobiet, Adriana Mierzejewskiego czy Patrycji Balcerzak. W trakcie przerw między meczami, a także przed i po zakończeniu sportowej rywalizacji zawodniczki i zawodnicy mogli skorzystać choćby z profesjonalnej strefy odnowy, a na najmłodszych czekała zabawa na dmuchańcach.

Patrycja Balcerzak to była zawodniczka między innymi Warty Sieradz, Pogoni Szczecin, Medyka Konin, Górnika Łęczna, niemieckiego SC Sand, hiszpańskiego Sportingu Huelva i TME UKS SMS Łódź, w którym do dzisiaj pełni funkcję grającej asystentki trenera. W swojej bogatej piłkarskiej karierze wystąpiła również w 78 meczach reprezentacji Polski, strzelając w nich 14 goli.