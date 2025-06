Świetny dzień Polaka! Pozycja wicelidera zachowana

Niesłabnący upał, od samego początku towarzyszący rywalizacji na Sardynii, oraz coraz bardziej zniszczone drogi mocno dały się we znaki zawodnikom i maszynom. W sobotnie popołudnie trzeba było jeszcze raz przejechać znane już z pierwszej pętli odcinki. Łącznie do pokonania była solidna porcja 61 kilometrów.

Kajetanowicz i Szczepaniak realizowali swój plan i notowali czasy w czołówce WRC2 Challenger, dwukrotnie plasując się w najlepszej trójce. Polacy nie tylko obronili wywalczone rano drugie miejsce w swojej kategorii, ale zbliżyli się do liderów, fińskiego duetu Lauri Joona/Samu Vaaleri. Z kolei w łącznej tabeli WRC2 nadal mieszczą się na prowizorycznym podium.



– Drugi gorący etap Rajdu Sardynii za nami. Z kolei przed nami niedziela, równie trudna, a może nawet trudniejsza. Będą dwa nowe dla wszystkich odcinki, ale każdy z nich ma trochę inną charakterystykę. Dziś jesteśmy zadowoleni. Mamy drugie miejsce wśród Challengerów na ponad 30 aut, które wystartowały. W aucie czuję się coraz lepiej, ale nadal pracujemy nad tym, żeby było ono „moje”, żeby to wyczucie z kilometra na kilometr było jeszcze lepsze. Wybraliśmy sobie do tego jeden z najtrudniejszych rajdów. Jednak w takich momentach najlepiej samochód przetestujemy i sprawdzimy. Na przykład hamulców nie skontrolujemy na krótkim odcinku, ale właśnie takim prawie 30-kilometrowym. Czasami płaci się frycowe, a czasami wszystko przebiega zgodnie z planem. Jesteśmy zadowoleni. Mam uśmiech na twarzy, choć muszę przyznać, że przed ostatnim oesem czekałem już na chwilę, gdy będę mógł wjechać na serwis. Było piekielnie gorąco, w samochodzie mamy prawie 70 stopni, więc tę przyjemność z jazdy czasem się zatraca. Jednak za dwa dni będę już za tym tęsknił – mówił na koniec sobotniego etapu Kajetan Kajetanowicz.



Na niedzielę, ostatni dzień szóstej rundy sezonu, przygotowano próby: San Giacomo – Plebi (25,19 km) oraz Porto San Paolo (13,70 km). Ich dwukrotne przejazdy złożą się na prawie 78 km jazdy na czas.



Rajd Sardynii 2025 - nieoficjalne wyniki WRC2 Challenger po OS 12:



1. Joona/Vaaleri (Škoda Fabia RS Rally2) 2:40:27,0

2. Kajetanowicz/Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) +16,2

3. Prokop/Ernst (Škoda Fabia RS Rally2) +1:11,0

4. Dapra/Guglielmetti (Škoda Fabia RS Rally2) +1:32,7

5. Virves/Viilo (Škoda Fabia RS Rally2) +1:50,3

6. Solans/Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2) +2:03,8

7. Jürgenson/Oja (Ford Fiesta Rally2) +2:15,9

8. Sarrazin/Roche (Citroën C3 Rally2) +3:44,2

9. B. Bulacia/Morales (Toyota GR Yaris Rally2) +4:59,0

10. Trentin/Ometto (Škoda Fabia RS Rally2) +5:40,4

