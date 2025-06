Transferowy hit w europejskiej siatkówce. Mistrzyni olimpijska będzie grać z Polką

Niespełna 27-letnia Orro to obecnie jedna z najlepszych na świecie zawodniczek na swojej pozycji. Przez ostatnich pięć lat była zawodniczką Vero Volley Mediolan, z którym trzykrotnie zdobyła wicemistrzostwo Włoch (2022, 2023, 2025). W ubiegłym roku dotarła z klubem z Lombardii do finału Ligi Mistrzyń, a w ostatniej edycji Champions League zajęła z Vero Volley trzecie miejsce i została wybrana do drużyny gwiazd rozegranego w Stambule turnieju Final Four.

Jeszcze większe sukcesy mierząca 178 centymetrów siatkarka odnosiła w ostatnich latach na scenie reprezentacyjnej, kierując grą kadry Włoch. Orro ma w dorobku m.in. złote medale mistrzostw Europy (2021) i Ligi Narodów (2022, 2024), a klejnotem koronnym w jej kolekcji trofeów jest złoto Igrzysk Olimpijskich, wywalczone przed rokiem w Paryżu. Po turnieju we francuskiej stolicy wybrano ją najlepszą rozgrywającą imprezy.

O przenosinach Orro z Mediolanu do Stambułu włoskie i tureckie media siatkarskie pisały już od dłuższego czasu. W niedzielę Fenerbahce oficjalnie potwierdziło jej transfer.

Włoszka jest trzecią nową zawodniczką, której dołączenie do ekipy aktualny wicemistrz Turcji ogłosił w ostatnich dniach. Wcześniej żółto-niebiescy poinformowali o zakontraktowaniu na sezon 2025/2026 gwiazdy tureckiej kadry Hande Baladin oraz kapitan reprezentacji Polski Agnieszki Korneluk. Trzeba zatem przyznać, że jak na razie wszystkie nowe twarze w Fenerbahce to siatkarki z absolutnego światowego topu.

Po ostatnim sezonie z Fenerbahce pożegnały się natomiast Magdalena Stysiak, Meliha Diken (związały się z innym klubem ze Stambułu - Eczacibasi), Christina Wuczkowa, Bojana Drca, Elica Atanasijević, Dicle Nur Babat i Ozlem Guven.

Dla Orro Fenerbahce będzie pierwszym w karierze klubem spoza Włoch.

GW, Polsat Sport