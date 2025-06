Wielkie emocje w UFC! Dwie walki o pas na jednej gali

W co-main evencie kolejnej numerowanej gali UFC naprzeciwko siebie stanęły Julianna Pena (11-6) i Kayla Harrison (19-1). Pierwsza z wymienionych zawodniczek w tej walce broniła swojego mistrzowskiego pasa w kategorii koguciej.

Ten pojedynek między dwoma Amerykankami nie trwał zbyt długo. Harrison zakończyła starcie już w drugiej rundzie, poddając przeciwniczkę i tym samym zdobywając tytuł mistrzowski. W poniższym materiale wideo przedstawiamy skrót tej walki.

W walce wieczoru doszło do bardzo interesującego rewanżu. Do oktagonu wkroczyli Merab Dvalishvili (20-4) i Sean O'Malley (18-3). Pierwszy pojedynek tych dwóch zawodników miał miejsce we wrześniu 2024 roku. Wtedy lepszy okazał się Gruzin, odbierając Amerykaninowi mistrzowski pas. Podczas gali UFC 316 O'Malley miał nadzieję, że odzyska tytuł.

Chociaż zawodnik ze Stanów Zjednoczonych już od początku wywierał presję na przeciwniku, to Dvalishvili zachował chłodną głowę. Mistrz w kategorii koguciej był w stanie kontrować rywala, ostatecznie sięgając po zwycięstwo w trzeciej rundzie, poddając oponenta. Zobaczcie skrót tej walki o mistrzowski pas.

