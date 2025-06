Z Juventusu do Romy! Polski bramkarz stanie przed wielką szansą

Wieści na temat transferu Polaka przekazał zwykle dobrze poinformowany Gianluca Di Marzio. Kontrakt Żeleznego ze "Starą Damą" wygaśnie wraz z końcem czerwca. Wtedy golkiper będzie mógł opuścić szeregi zespołu z Turynu i przenieść się do stolicy Italii.

W minionym sezonie Żelezny rozegrał łącznie 25 meczów dla drużyny Juventusu U20. Czterokrotnie zachował w nich czyste konta. Przypomnijmy, że do jednego z najbardziej utytułowanych klubów we Włoszech polski bramkarz trafił w 2022 roku. Wcześniej był zawodnikiem FC Wrocław Academy. To właśnie w zespole ze stolicy Dolnego Śląska rozpoczynał przygodę z futbolem.

Na razie nie wiadomo, jaki dokładnie plan na Polaka będzie miała Roma. Pierwszym bramkarzem "Giallorossich" w zeszłym sezonie był Mile Svilar. Zmiennikami Serba byli Pierluigi Gollini i Renato Marin. Przypomnijmy, że w nadchodzących rozgrywkach ekipa z Rzymu będzie miała nowego trenera, którym został Gian Piero Gasperini - wieloletni szkoleniowiec Atalanty Bergamo.

Miniony sezon Serie A Roma zakończyła na piątym miejscu w tabeli. Ta lokata pozwoliła "Giallorossim" awansować do fazy ligowej Ligi Europy UEFA w przyszłym sezonie.