Co za emocje! Pierwszy mecz serii finałowej rozstrzygnięty różnicą jednego punktu

Spotkanie od początku było bardzo wyrównane, chociaż Andrzej Pluta dawał przewagę zespołowi z Warszawy. Po chwili sytuację potrafili zmienić jednak Manu Lecomte i Ousmane Drame. Inicjatywa była mimo wszystko po stronie przyjezdnych, którzy mogli liczyć na Keifera Sykesa i Plutę. Ostatecznie po 10 minutach było tylko 17:18.

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie święto koszykówki w Krakowie! To największa taka impreza w Europie

W drugiej kwarcie po trójce Ojarsa Silinsa i kolejnym zagraniu Pluty goście uciekali nawet na dziewięć punktów. Lublinianie krok po kroku zmniejszali jednak te straty - dzięki akcji 2+1 Lecomte'a przegrywali już tylko punktem. Do remisu zaledwie po momencie doprowadził Filip Put, a przewagę rzutami wolnymi dawał Courtney Ramey. Pierwsza połowa zakończyła się więc wynikiem 39:38.

Zaraz po przerwie niezwykle aktywny był Ousmane Drame - po jego kolejnej akcji zespół trenera Wojciecha Kamińskiego był już lepszy o 10 punktów. Dość szybko reagował na to Andrzej Pluta. Po zagraniu Aleksy Radanova przyjezdni zbliżali się na trzy punkty. Serb po chwili dawał zespołowi z Warszawy prowadzenie! W końcówce tej części gry rewelacyjny był Manu Lecomte - po jego rzutach po 30 minutach było 63:59.

W czwartej kwarcie gospodarze uciekali nawet na dziewięć punktów po następnej trójce Tevina Browna. Michał Kolenda i Kameron McGusty podobnymi rzutami niwelowali straty. Do remisu doprowadził ponownie Radanov, a przewagę dawał Mate Vucić. W kolejnej akcji odpowiedział na to Ramey, ale po chwili znowu prowadzenie ekipie trenera Heiko Rannuli dawał McGusty. W kolejnej akcji faulowany Ramey wykorzystał rzuty wolne, a jego zespół był na prowadzeniu. Bohaterem mógł zostać McGusty, ale nie trafił, co oznaczało zwycięstwo PGE Startu 82:81!

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Ousmane Drame z 20 punktami, 9 zbiórkami i 3 blokami. Andrzej Pluta zdobył dla gości 21 punktów, 3 zbiórki i 3 asysty.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ORLEN Basket Liga - finał

PGE Start Lublin - Legia Warszawa 82:81 (17:18, 22:20, 24:21, 19:22)

Stan rywalizacji (do czterech zwycięstw): 1-0

PGE Start: Ousmane Drame 20, Tevin Brown 19, Emmanuel Lecomte 16, Courtney Ramey 15, Filip Put 5, Tyran De Lattibeaudiere 4, Michał Krasuski 3, C.J. Williams 0, Bartłomiej Pelczar 0, Roman Szymański 0;

Legia: Andrzej Pluta 21, Kamerun McGusty 16, Aleksa Radwanów 14, Ojars Silins 10, Mate Vucic 8, Michał Kolenda 8, Keifer Sykes 2, E.j. Onu 2, Maksymilian Wilczek 0.

PLK.PL