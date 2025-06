Czołowy klub Tauron Ligi ma nową atakującą. Ostatnio grała we Włoszech

Niespełna 27-letnia atakująca o polskich korzeniach (jej mama jest Polką) przenosi się do Łodzi po czterech latach gry we Włoszech. Miniony sezon Serie A1 rozpoczęła jako siatkarka Megabox Ond. Savio Vallefoglia, by pod koniec listopada ubiegłego roku przenieść się do ekipy beniaminka włoskiej ekstraklasy, Cda Volley Talmassons Fvg. Drużyna z Talmassons zakończył rozgrywki na ostatnim, czternastym miejscu w tabeli i wróciła do niższej dywizji.

Storck w całej ostatniej ligowej kampanii rozegrała w Serie A1 26 meczów, w których zdobyła 318 punktów.

We wcześniejszych latach reprezentantka Szwajcarii była zawodniczką innych włoskich klubów - Wash4Green Pinerolo (2023/2024) oraz Reale Mutua Fenera Chieri '76 (2022/2023), z którym dwa lata temu wygrała Puchar Challenge. Przed przyjazdem na Półwysep Apeniński przez cztery lata grała w Niemczech (2018-2022), w barwach Ladies in Black Aachen i Dresdner SC. Z tym drugim klubem sięgnęła w 2021 po mistrzostwo kraju.

Z drużyną narodową Szwajcarii Storck trzykrotnie uczestniczyła w mistrzostwach Europy - w 2019, 2021 i 2023 roku.

- Jestem niesamowicie podekscytowana dołączeniem do Budowlanych Łódź! Śledziłam klub przez ostatnie kilka lat. Zwłaszcza ze względu na moje polskie korzenie marzyłam o występach w tej lidze. Naprawdę nie mogę się doczekać gry, walki i cieszenia się siatkówką z nową drużyną i kibicami w przyszłym sezonie - powiedziała klubowym mediom PGE Grot Budowlanych nowa zawodniczka zespołu.

W zamieszczonym w mediach społecznościowych łódzkiego zespołu nagraniu Szwajcarka pokazała, że dobrze radzi sobie z językiem polskim, ale też obiecała, że postara się w tym aspekcie poprawić.

Storck jest czwartą nową zawodniczką, zaprezentowaną w ostatnich dniach przez łódzki klub. Wcześniej PGE Grot Budowlani poinformowali o dołączeniu do zespołu środkowej bloku Joanny Pacak, atakującej Bruny Honorio oraz młodej rozgrywającej Nadii Siudy. Z kadry na poprzedni sezon w drużynie zostają Alicja Grabka, Paulina Damaske, Justyna Łysiak, Karolina Drużkowska, Sasa Planinsec, Aleksandra Wenerska i Kornelia Drosdowska. Odeszły Terry Enweonwu, Weronika Sobiczewska, Kinga Różyńska, Ewelina Wilińska, Małgorzata Lisiak i Afedo Manyang, a Jelena Blagojević i Dominika Sobolska-Tarasova zakończyły kariery.

W sezonie 2024/2025 łódzki klub zakończył rozgrywki Tauron Ligi na 3. miejscu.

GW, Polsat Sport