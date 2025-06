Intensywny kalendarz polskich siatkarzy. Czeka ich blisko 30 meczów!

Podopieczni trenera Nikoli Grbica przygotowania do tegorocznego sezonu reprezentacyjnego rozpoczęli w maju. Przed przystąpieniem do Ligi Narodów rozegrali trzy mecze towarzyskie w turnieju Silesia Cup w Katowicach i Gliwicach.

W Lidze Narodów, w której czekają ich trzy turnieje interkontynentalne, mają przed sobą co najmniej 12 spotkań. Jeśli znajdą się wśród ośmiu najlepszych drużyn po pierwszej fazie, awansują do turnieju finałowego w chińskim Ningbo. Wtedy czekają ich jeszcze maksymalnie trzy kolejne starcia. W sumie, jeśli dotrą do meczów o medale, do rozegrania będą mieli 15 spotkań.

Wcześniej, między drugim a trzecim turniejem interkontynentalnym Ligi Narodów, biało-czerwonych czeka mecz towarzyski z reprezentacją Iranu w Olsztynie 12 lipca.

Po zmaganiach w Lidze Narodów polscy siatkarze będą mieli kilka tygodni przerwy od międzynarodowych rozgrywek. Pod koniec sierpnia wystąpią w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, w którym rozegrają trzy spotkania.

Od 13 września Polacy rywalizować będą w mistrzostwach świata na Filipinach. W fazie grupowej czekają ich trzy starcia - z Rumunią, Katarem i Holandią. Podopieczni trenera Grbica są faworytem tej grupy i nie powinni mieć problemu z awansem do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału. Maksymalnie w Manili biało-czerwoni rozegrają siedem meczów.

Jeśli polscy siatkarze zagrają o medale zarówno w Lidze Narodów, jak i w mistrzostwach świata, rozegrają 29 oficjalnych spotkań w sezonie 2025.

JŻ, PAP