Jak wygląda selekcja do JW GROM?

Jednostka Wojskowa GROM powstała w lipcu 1990. Pomysł jej założenia narodził się w głowie późniejszego pierwszego dowódcy Sławomira Petelickiego, do dziś uważanego za ojca JW GROM. Każdy gromowiec jak mantrę powtarza słowa generała: "Siła bez honoru jest pusta, jałowa. Niszczy. Nie umie budować. A honor… Bez honoru nie da się, po prostu".

W ostatnim czasie kamery Polsatu Sport odwiedziły mnóstwo miejsc, w których gromowcy lub aspirujący do tego miana mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności w warunkach zbliżonych do bojowych. Efekty tej pracy poznaliście państwo w niedzielę 8 czerwca. To właśnie wtedy odbyła się wielogodzinna transmisja z obchodów 35-lecia JW GROM.

W trzeciej części naszego programu można było zobaczyć jak przebiega selekcja do znanej na całej świecie JW GROM.

- Na początku spływają dokumenty kandydata, które są obrabiane przez służby. Później sprawdzamy siłę statyczną i dynamiczną, gibkość, zwinność czy umiejętność pływania. Robimy kandydatom również test odwagi, gdzie z wysokości skaczą do wody. Dopiero później przychodzi "etap górski" - powiedział jeden z naszych gości, zamaskowany instruktor JW GROM.

