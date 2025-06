Magiera: Pięćdziesiąty triumf Lavariniego

Polki zaprezentowały się na turnieju w Chinach bardzo dobrze. Z postawy drużyny zadowolony był też Stefano Lavarini i nie chodzi tutaj nawet o to, co mówił po ostatnim meczu z Belgią, ale o to, jak zachowywał się w trakcie wszystkich spotkań. Szkoleniowiec już jakiś czas prowadzi naszą reprezentację – rozpoczął właśnie czwarty rok pracy – i dotąd dał się poznać raczej jako człowiek nie pokazujący na zewnątrz większych emocji, zachowując przy tym kamienną twarz, a tutaj w wielu przypadkach zagrania swoich podopiecznych kwitował szerokim uśmiechem. Do uśmiechu miał też drugi powód, ale pewnie nawet o tym nie wiedział, mianowicie mecz z Belgią był jego 50. wygranym meczem w roli selekcjonera w 74. oficjalnym spotkaniu. W sumie – jak dotąd – wraz z meczami towarzyskimi, Lavarini prowadził reprezentację Polski w 95 spotkaniach, a ich bilans to 63 wygrane i 32 porażki.

Przed wylotem do Pekinu, a po towarzyskim turnieju w Koszalinie pisałem, że na początku oficjalnych spotkań w VNL będziemy musieli wykazać się cierpliwością w stosunku do niektórych zawodniczek, które uczestniczyć będą w procesie odbudowywania dyspozycji i ponownego złapania automatyzmów po nieco rozhuśtanym sezonie ligowym, w którym nie dostawały zbyt wielu szans na regularną grę w większej przestrzeni czasowej. Dzisiaj po czterech meczach turnieju w Chinach można powiedzieć, że ten proces przebiega bardzo sprawnie, by nie powiedzieć, że wręcz niezauważalnie.



Podczas turnieju w Pekinie Lavarini dał pograć wszystkim siatkarkom, które zabrał na wyjazd poza Sonią Stefanik, która wskoczyła do składu w ostatniej chwili w miejsce kontuzjowanej Weroniki Centki-Tietianiec. Ciekawie wyglądał skład na ostatni mecz z Belgią, gdzie obok siebie stanęły Alicja Grabka, Oliwia Różański i Aleksandra Gryka, które pewnie mało kto pamięta, ale w takiej konfiguracji grały już ze sobą, reprezentując w naszej lidze barwy… Legionovii Legionowo, skąd też nieco wcześniej w wielki siatkarski świat w seniorskiej siatkówce wyruszyła Malwina Smarzek. Taka ciekawostka.



Siatkarki, które grały na turnieju w Chinach, po krótkim odpoczynku połączą się z grupą siatkarek, która pozostała w kraju i rozpoczną przygotowania do drugiej eliminacji VNL w fazie interkontynentalnej. W następnym tygodniu Biało-Czerwone udadzą się do Serbii, gdzie w Belgradzie zmierzą się z gospodyniami turnieju oraz Holenderkami, Niemkami i Amerykankami.



A w tym tygodniu kibicujemy siatkarzom…