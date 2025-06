Oskar Bal ponownie wygrywa w Londynie

Najstarszy z braci Bal na początku czerwca wrócił do Londynu, gdzie w marcu triumfował podczas charytatywnej gali Ultra White Collar Boxing.

W międzyczasie, w połowie maja sięgnął także po wygraną podczas Turnieju Bokserskiego Młodzików w Radomiu, podczas którego triumfowali także jego młodsi bracia, 15-letni Antoni i 13-letni Jan, świeżo upieczony wicemistrz Polski Młodzików.



W sobotni wieczór reprezentujący BTS 1926 Broń Radom, ale trenujący w londyńskim klubie Warta School of Boxing, Oskar Bal zmierzył się z dużo bardziej doświadczonym rywalem, Joe Wattsem, podczas gali Check Hook Promotions.



Radomianin wygrał jednogłośną decyzją sędziów po zaciętym, trwającym cztery rundy pojedynku. Wywalczył w ten sposób pas mistrzowski w wadze Super Welterweight.



Już wkrótce 19-latek, podobnie jak jego młodsi bracia, ponownie wróci do ringu. Kolejne walki będą dla niego przygotowaniem do startu w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U-23, które odbędą się jesienią.



- To nie była łatwa walka, ponieważ mój przeciwnik jest utytułowany i dużo bardziej doświadczony. Dominowałem jednak techniką i stylem wypracowanymi pod okiem mojego trenera, Adama Królika z Warta School of Boxing. Pojedynek był zacięty, a emocje ogromne, ale także atmosfera podczas gali była świetna, w dużej mierze dzięki mojej rodzinie, która przyleciała do Londynu aby mnie dopingować. Dziękuję moim najbliższym, mojemu trenerowi i kolegom z klubu. Pas jedzie ze mną do Polski. Teraz przede mną dalsza ciężka praca i kolejne przygotowania do mistrzostw Polski U-23 - mówi Oskar Bal.

