Popis siatkarskiej gwiazdy w Lidze Narodów. 34 punkty i 9 asów serwisowych!

Ostatniemu meczowi tygodnia w rywalizacji pań kolorytu dodawał fakt, że obecny selekcjoner reprezentacji Kanady Giovanni Guidetti jeszcze w ubiegłym sezonie prowadził drużynę Serbii. Pożegnał się z nią po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

Spotkanie lepiej rozpoczęły Serbki. Dzięki świetnej końcówce pierwszego seta wygrały go 25:20. W drugiej partii drużyna z Europy dominowała od samego startu - prowadziła 10:5 i 15:8, by zwyciężyć 25:20.

Potem do głosu doszły Kanadyjki, prowadzone do boju przez doskonale dysponowaną Van Ryk. Jej pięć asów serwisowych w trzecim secie utorowało gospodyniom turnieju w Ottawie drogę do wygranej 25:20. Liderka drużyny trenera Guidettiego świetnie spisywała się też w czwartej odsłonie, w której jej zespół wciąż rozdawał karty. W pewnym momencie prowadził aż 18:9 i choć w końcówce Serbki odrobiły część strat, po kolejnym asie Van Ryk Kanada zwyciężyła wyraźnie - 25:18.

Tie-break był już zdecydowanie bardziej wyrównany. Do zmiany stron żadnemu z zespołów nie udało się zbudować przewagi, po niej dobry fragment gry miały siatkarki z Serbii i wyszły na prowadzenie 11:9. Kanadyjki wyrównały na 12:12, ale punkt na wagę remisu okupiły stratą swojej rozgrywającej Brie O'Reilly, która po skutecznej akcji w bloku podkręciła kostkę.

Kontuzja O'Reilly nie wybiła jednak drużyny Guidettiego z uderzenia. Piłkę meczową swom dziewiątym asem w meczu dała Kanadzie Van Ryk (14:12), a chwilę później Aleksandra Uzelac posłała atak z szóstej strefy w aut i spotkanie się zakończyło (15:12).

Najlepiej punktującą zawodniczką meczu Kanada - Serbia była Van Ryk, która zdobyła aż 34 punkty, w tym aż dziewięć serwisem. Grała też z bardzo dobrą, 53-procentową skutecznością w ataku (24/45). Dla zespołu Serbii 22 punkty wywalczyła Aleksandra Uzelac, a 19 Hena Kurtagić. Ta druga na przestrzeni całego spotkania popisała się aż jedenastoma skutecznymi blokami.

Kanadyjki zamknęły pierwszy turniej VNL 2025 z bilansem dwóch zwycięstw i dwóch przegranych - wcześniej pokonały Bułgarię (3:2) oraz uległy Holenderkom (1:3) i Japonkom (0:3). Serbki wciąż czekają na swoje pierwsze zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach. Z czterech meczów w Ottawie trzy przegrały po tie-breakach - z Dominikaną, Bułgarią i właśnie z Kanadą, natomiast w starcie z Japonią zakończyło się ich porażką 0:3.

Po czterech kolejkach Kanada zajmuje w tabeli 12. miejsce. Serbia jest na przedostatniej, 17. pozycji.

Serbki swój następny turniej Ligi Narodów rozegrają przed własną publicznością w Belgradzie, gdzie zmierzą się z Amerykankami, Niemkami, Francuzkami oraz Polkami. Kanadyjki pojadą natomiast do Stambułu i zagrają tam z drużynami Korei Południowej, Turcji, Brazylii i Belgii.

Liga Narodów 2025, Ottawa

Kanada - Serbia 3:2 (20:25, 18:25, 25:20, 25:18, 15:12)

Kanada: Brie O'Reilly (1), Kiera Van Ryk (34), Hilary Johnson (9), Abagayle Guezen (3), Emily Maglio (6), Nyadholi Thokbuom (2), Kacey Jost (libero) oraz Jazmine Ruth White (5), Andrea Mitrović (9), Anna Smrek, Quinn Pelland.

Serbia: Sladjana Mirković (2), Vanja Bukilić (13), Aleksandra Uzelac (22), Katerina Dangubić (15), Hena Kurtagić (19), Masa Kirov (3), Aleksandra Jegdić (libero) oraz Jovana Zelenović (7), Rada Perović, Vanja Ivanović (2), Minja Osmajić (1).

GW, Polsat Sport