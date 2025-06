Poznaliśmy nazwisko nowego trenera Arki Gdynia

Cesnauskis był koszykarzem Energi Icon Sea Czarnych Słupsk, a od grudnia 2018 roku pierwszym szkoleniowcem ten drużyny. W 2021 roku słupszczanie wywalczyli awans do ekstraklasy i w debiutanckim sezonie przystąpili do play off z pierwszej pozycji, a ostatecznie uplasowali się na czwartym miejscu.

Pracę w Czarnych stracił na początku grudnia 2024 roku, kiedy zastąpił go Łotysz Roberts Stelmahers.

- Cieszę się, że dołączyłem do AMW Arki. Uważam, że będzie to bardzo owocna współpraca. W najbliższym czasie czeka nas dużo ciężkiej pracy – musimy zbudować zespół. Konkurencja nie śpi, ale my również nie będziemy próżnować. Chcemy zbudować charakterny zespół, który będzie walczył od pierwszej do ostatniej minuty – powiedział na klubowej stronie Cesnauskis.

W tych rozgrywkach gdynianie spisywali się fatalnie, jednak na finiszu obronili się przed spadkiem. Z dorobkiem dziewięciu zwycięstw i 21 porażek zajęli przedostatnią 15. pozycję.

Drużynę prowadziło trzech trenerów – sezon rozpoczął Artur Gronek, w połowie listopada zmienił go Macedończyk Nikola Vasilev, a w dwóch ostatnich ligowych spotkaniach obowiązki pierwszego szkoleniowca AMW Arki powierzono Bartoszowi Sarzale.

IM, PAP