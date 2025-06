Wielkie święto koszykówki w Krakowie! To największa taka impreza w Europie

– Pierwszy turniej robiliśmy na trzech boiskach, teraz mamy ich osiem, więc ciągle rośniemy. Bardzo się cieszę, że tak się to rozwija, ale przede wszystkim z tego, że dzieci chcą grać w koszykówkę, bo to jest niezbędne do ich rozwoju – mówi były koszykarz, reprezentant Polski Grzegorz Radwan, właściciel szkółki sportowej RadwanSport i organizator rozgrywek.



Na ośmiu boiskach w TAURON Arenie rywalizowało ponad 2000 zawodniczek i zawodników. Wśród dziewcząt najlepsze okazały się drużyny SP Gortata (3-4 klasy), SP Bochnia (5-6) i SP Kamień (7-8), a wśród chłopców SP Gortata (1-2), SP 18 Tarnów (3-4), SP Gortata (5-6) i Niepołomice (7-8).



– Dlatego warto grać w koszykówkę? Bo jest to bardzo emocjonujący sport i można tutaj poznać bardzo dużo kolegów. Bardzo się cieszę, że mogę zagrać w tak dużej hali, gdzie grały różne gwiazdy sportu. Bardzo mi się podoba – mówił jeden z uczestników, Kuba.



– Warto grać w koszykówkę, ponieważ to jest doskonała odskocznia od codziennych spraw. Co mi się tu najbardziej podoba? Na pewno atmosfera. Myślę, że jeżeli zmieszczę się w kategorii wiekowej, to na pewno zagram tu jeszcze raz – dodała Ola, zawodniczka drużyny Radwansportu.



Turniej rozgrywany był na głównej płycie TAURON Areny, ale także w małej sali, ponieważ impreza rozrosła się do takich rozmiarów, że już nie mieści się w największej polskiej hali. Każda zwycięska drużyna otrzymała puchar i mistrzowskie koszulki, a do rąk wszystkich uczestników trafiły pamiątkowe medale. Mecze sędziowały osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.



– Jestem dumny z tego, jak dzisiaj wygląda nasza liga i myślę, że mocno korzystają na tym kluby, głównie z Krakowa i Małopolski, bo część zawodniczek i zawodników już do nich trafiła, a kolejni pewnie trafią – dodaje Radwan.



Co ciekawe, turniej finałowy GOMAR Koszykarskiej Ligi Szkolnej miał charakter międzynarodowy, bo do Krakowa przyjechali także młodzi zawodnicy z czeskiego Ołomuńca. Ligowe rozgrywki odbywają się przez cały rok szkolny, a czerwcowy finał w TAURON Arenie Kraków jest ich zwieńczeniem. W trakcie finału młode koszykarki i młodzi koszykarze mieli okazję spotkania ze znanym m.in. ze świata social mediów czy campów Marcina Gortata popularyzatorem koszykówki Kacprem „Kacpą” Lachowiczem.



– Cieszę się, że możemy dzieciakom organizować taki czas. Jasne, możemy mówić, że „w naszych czasach tego nie było”, ale po co? Takie myślenie byłoby pułapką. Jest ważne, żebyśmy nie nakładali na dzieci oczekiwania względem naszych doświadczeń. A te nasze doświadczenia są inne, bo zostaliśmy wychowani w czasach troszkę bardziej nasyconych niedostatkiem, a dzisiaj czasami mamy do czynienia z przesytem, a nie niedostatkiem – podkreśla „Kacpa”.

