8:0! Deklasacja w meczu grupowych rywali Polaków

Gospodarze kapitalnie weszli w mecz - już w szóstej minucie Justin Kluivert znalazł się w znakomitej sytuacji strzeleckiej, lecz nieczysto trafił w piłkę. Chwilę później okazało się, że w momencie oddawania uderzenia został sfaulowany w polu karnym. Arbiter bez wahania wskazał na "wapno". Jedenastkę pewnie wykorzystał Memphis Depay, otwierając wynik spotkania. Snajper Corinthians nie zamierzał na tym poprzestać - kilka minut później świetnym dośrodkowaniem z prawej strony popisał się Denzel Dumfries. Piłkę sprytnie przepuścił Xavi Simons, a Depay bez większego problemu skierował futbolówkę do siatki, szybko podwyższając prowadzenie na 2:0.

Holenderska maszyna nie zwalniała tempa. Już cztery minuty później ponownie zagrożenie stworzył Kluivert, którego uderzenie zablokował James Carragher. Piłka szybko wróciła jednak pod nogi gospodarzy - po skutecznym odbiorze i dynamicznym wejściu w akcję, Virgil van Dijk huknął z dystansu, a bramkarz Malty nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję. Goście byli całkowicie bezradni wobec ofensywnemu nastawieniu "Oranje". Choć do przerwy wynik nie uległ już zmianie, zespół trenera Koemana w pełni kontrolował przebieg gry.

Druga połowa meczu rozpoczęła się w znacznie spokojniejszym tempie. Holendrzy postawili na wyważoną grę, unikali ryzykownych zagrań i konsekwentnie utrzymywali się przy piłce. Ich cierpliwa gra przyniosła efekty w 61. minucie - Simons wykorzystał znakomite prostopadłe podanie od Depaya i z ostrego kąta pokonał bramkarza Malty, podwyższając wynik spotkania na 4:0.

To jednak nie był koniec strzeleckiego popisu ze strony "Oranje". W końcówce spotkania główne role odegrali zawodnicy wprowadzeni z ławki - Donyell Malen oraz Noa Lang. Napastnik Aston Villi w krótkim odstępie czasu dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, a dodatkowo zanotował asystę przy bramce zawodnika PSV Eindhoven. Gospodarze całkowicie przejęli kontrolę nad wydarzeniami na boisku w ostatnich minutach spotkania - wystarczyło im sześć intensywnych minut, by trzykrotnie znaleźć drogę do siatki Malty. Ostateczny cios zadał Micky van de Ven, ustalając wynik meczu.

Dzięki drugiemu zwycięstwu w eliminacjach do mistrzostw świata 2026, Holandia ma na swoim koncie sześć punktów i awansowała na pierwsze miejsce w tabeli grupy G. Polska (również sześć "oczek") spadła na drugą pozycję przez gorszy bilans bramkowy.

Kolejny mecz w ramach eliminacji Biało-Czerwoni rozegrają właśnie przeciwko ekipie trenera Koemana. Spotkanie odbędzie się 4 września na stadionie w Rotterdamie.

Holandia - Malta 8:0 (3:0)

Bramki: Memphis Depay 9 (rzut karny), 16; Virgil Van Dijk 20; Xavi Simons 61; Donyell Malen 74, 80; Noa Lang 78; Micky van de Ven 90+2.

Holandia: Mark Flekken - Denzel Dumfries (79. Lutsharel Geertruida), Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Micky van de Ven - Ryan Gravenberch (46. Mats Wieffer), Justin Kluivert (63. Wout Weghorst), Frenkie de Jong - Xavi Simons, Memphis Depay (73. Donyell Malen), Cody Gakpo (46. Noa Lang).

Malta: Henry Bonello - Juan Carlos Corbalan (46. Basil Tuma), Gabriel Bohrer Mentz, James Carragher, Ryan Camenzuli (81. Jake Azzopardi) - Matthew Guillaumier, Teddy Teuma (60. Jodi Jones), Alexander Satariano (81. Myles Beerman) - Adam Overend (46. Kurt Shaw), Paul Mbong, Joseph Mbong.

Żółte kartki: Noa Lang - Teddy Teuma, Matthew Guillaumier.

Sędziował: Ricardo De Burgos (Hiszpania).

