Anwil bliżej medalu OBL! Cenne zwycięstwo w Trójmieście

W spotkanie zdecydowanie lepiej weszli gospodarze, którzy po trafieniach Aarona Besta mieli sześć punktów przewagi. Po późniejszych trójkach Jarosława Zyskowskiego i Nicka Johnsona różnica dość szybko wzrosła nawet do 10 punktów. Straty krok po kroku zmniejszali Luke Petrasek wraz z Justinem Turnerem. Ostatecznie m. in. dzięki trafieniu z dystansu Nahiema Alleyne’a po 10 minutach było 25:22.

W drugiej kwarcie sopocianie ciągle utrzymywali się na prowadzeniu, w czym pomagali Marcus Weathers i Mikołaj Witliński. Anwil z kolei miał spore problemy z konstruowaniem własnych akcji ofensywnych. Michalak oraz Petrasek "rozruszali" atak przyjezdnych, przez co ciągle byli w grze. Pogoń była udana! Najpierw do remisu doprowadził Luke Nelson, a po chwili prowadzenie gościom dawał Deane Williams. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 42:45.

Po przerwie do remisu bardzo szybko doprowadzał Aaron Best. Sytuację starał się zmieniać DJ Funderburk, ale po chwili przewagę zespołowi trenera Żana Tabaka dawał Keondre Kennedy. Następnie reagował na to rzutami z dystansu PJ Pipes, a po trafieniu Ryana Taylora goście byli lepsi o pięć punktów. Kolejna trójka Pipesa ustaliła wynik po 30 minutach na 66:74.

W czwartej kwarcie Mikołaj Witliński wraz z Jarosławem Zyskowskim zbliżyli sopocian na zaledwie punkt. Aaron Best po chwili dał im nawet przewagę. Nie trzeba było czekać długo na kolejny remis, który zapewniał Michał Michalak. W końcówce niezwykle ważne akcje należały do Deane’a Williamsa i Justina Turnera - po ich zagraniach zespół trenera Selcuka Ernaka był lepszy o pięć punktów. Ostatecznie Anwil wygrał pierwszy mecz 88:85.

Najlepszym strzelcem gości był PJ Pipes z 19 punktami. Nick Johnson zdobył dla gospodarzy 20 punktów, 6 zbiórek i 7 asyst.

Trefl Sopot – Anwil Włocławek 85:88 (25:22, 17:23, 24:29, 19:14).

Punkty:

Trefl Sopot: Nicholas Johnson 20, Jakub Schenk 13, Aaron Best 12, Mikołaj Witliński 10, Keondre Kennedy 10, Geoffrey Groselle 6, Jarosław Zyskowski 6, Marcus Weathers 5, Nahiem Alleyne 3.

Anwil Włocławek: PJ Pipes 19, Justin Turner 17, Michał Michalak 14, Luke Petrasek 13, Deane Williams 8, DJ Fundenburk 7, Luke Nelson 4, Ryan Taylor 3, Krzysztof Sulima 3.

