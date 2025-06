Polscy piłkarze zagrają we wtorkowy wieczór z Finlandią w Helsinkach w eliminacjach mistrzostw świata. To ważny mecz dla Biało-Czerwonych, prowadzących w tabeli grupy G, ale znacznie więcej mówi się obecnie o rezygnacji Roberta Lewandowskiego z gry w kadrze Michała Probierza.

Reprezentacja Polski ma za sobą dwa marcowe zwycięstwa w Warszawie w eliminacjach MŚ 2026 - 1:0 nad Litwą i 2:0 nad Maltą. W pierwszym z tych meczów gospodarzy uratował w końcówce spotkania... Lewandowski.

W piątek podopieczni Probierza wygrali towarzysko z Mołdawią w Chorzowie 2:0 i we wtorek w Helsinkach też będą faworytami. Głównie z uwagi na bardzo słabe wyniki Finów w ostatnich miesiącach, którzy późną jesienią 2024 roku spadli do trzeciej dywizji LN (zero punktów w sześciu meczach dywizji B - z Anglią, Grecją oraz Irlandią), w marcu zremisowali z Litwą 2:2, a w sobotę ulegli u siebie Holandii 0:2, będąc drużyną zdecydowanie gorszą.

Szanse i taktyka na mecz z Finlandią zeszły jednak na daleki plan. W niedzielę wieczorem PZPN poinformował bowiem, że decyzją trenera nowym kapitanem reprezentacji, w miejsce Lewandowskiego, został Piotr Zieliński. W odpowiedzi napastnik Barcelony przekazał, że stracił do Probierza zaufanie i do czasu, kiedy pozostanie on selekcjonerem, nie będzie występował w kadrze narodowej.

52-letni szkoleniowiec podkreślił w poniedziałek, że decyzję o zmianie kapitana podjął z uwagi na dobro drużyny i w tej chwili jest ona najlepsza dla reprezentacji. Jak zapewnił, bierze za nią pełną odpowiedzialność.

Mundial w 2026 roku będzie pierwszym, w którym udział weźmie aż 48 reprezentacji narodowych. Z Europy awans wywalczy 16 drużyn. W kwalifikacjach na Starym Kontynencie o przepustki walczą 54 kadry podzielone na 12 grup po cztery lub pięć zespołów. Na mistrzostwa awansują zwycięzcy, natomiast ekipy z drugich miejsc i czterech najlepszych niezakwalifikowanych zwycięzców grup Ligi Narodów zagrają w barażach.

Turniej finałowy odbędzie się w dniach 11.06-19.07.2026. Gospodarzami będą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada.

Relacja live i wynik na żywo meczu Finlandia - Polska na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.