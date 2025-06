Selekcjoner Biało-Czerwonych Nikola Grbić, oddelegował na pierwszy turniej Ligi Narodów bardzo eksperymentalny skład. Jej najbardziej doświadczonymi zawodnikami są Artur Szalpuk i Jan Firlej.

W kadrze znalazło się wiele nowych twarzy, jak np. Jakub Nowak, Jordan Zaleszczyk, Mateusz Czunkiewicz i Aleksiej Nasewicz.

Zarówno przeciwko Holendrom, jak i w kolejnych spotkaniach turnieju w Chinach w polskiej kadrze nie zagra żaden z wicemistrzów olimpijskich z Paryża. Czy ich zastępcy wykorzystają swoją szansę i przekonają do siebie selekcjonera Nikolę Grbicia?

W tegorocznej edycji Ligi Narodów wystąpi 18 reprezentacji. Jest to zmiana w porównaniu z poprzednimi latami, gdy w VNL grało 16 drużyn. W ostatnich latach reprezentacja Polski nie schodzi z podium tych rozgrywek - wywalczyła kolejno brąz (2019), srebro (2021), brąz (2022), złoto (2023) oraz brąz (2024).

W Lidze Narodów Polaków czekają trzy turnieje interkontynentalne. Rozegrają oni zatem co najmniej 12 spotkań. Jeśli znajdą się wśród ośmiu najlepszych drużyn po pierwszej fazie, awansują do turnieju finałowego w chińskim Ningbo. Wtedy czekają ich jeszcze maksymalnie trzy kolejne starcia. W sumie, jeśli dotrą do meczów o medale, do rozegrania będą mieli 15 spotkań.

