Na co stać polskich szczypiornistów w MŚ U-21? Prezes ZPRP zabrał głos

Przyznał, że teoretycznie najsłabszym rywalem w grupie jest Urugwaj.

„Ze Słoweńcami wygraliśmy w mistrzostwach Europy. Norwegia jest faworytem grupy. W towarzyskich spotkaniach z tym rywalem raz wygraliśmy, raz doznaliśmy porażki. Będzie więc ciekawie. Ważne jest, by skupić się na każdym meczu. Musimy z grupy +zabrać+ ze sobą punkty, ale nie chcę tworzyć nadmiernej presji. To rola trenera, by pilnował emocji” - dodał.

Po pierwszej fazie grupowej zostanie rozegrana druga, a potem ćwierćfinały.

„Najważniejsze jest to, jak zawodnicy będą przygotowani do turnieju, jak byli skoncentrowani przez cały rok, aby w nim wystąpić. Na tym poziomie to już nie gorąca głowa, ale przede wszystkim dyscyplina, umiejętności, wyrachowanie. Jeśli jest plan na mecz, trzeba się go trzymać do końca. Z topowymi drużynami nasi grali ostatnio całkiem przyzwoicie. Mam nadzieję, że fakt gry u siebie, przed własną publicznością, będzie stanowił dodatkowy atut. Kiedy się jest w ćwierćfinale, wszystko się może zdarzyć” – zaznaczył były bramkarz reprezentacji.

Polacy w pierwszej fazie zagrają w Płocku, a potem – niezależnie od wyników – przeniosą się do Sosnowca. Mecze o medale odbędą się w Arenie Katowice, oddanej niedawno do użytku. Współgospodarzem zawodów są także Kielce.

Szmal nie krył, że 116 meczów stanowi duże wyzwanie organizacyjne.

„To największa impreza, jaką organizuje nasz związek. W 2023 mieliśmy mistrzostwa świata (seniorskie), ale wspólnie ze Szwedami. Właściwie jest już wszystko dopięte. Czas jest taki, że bardzo liczymy na szkoły. Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli, oceny będą już wystawione” – powiedział Szmal.

Zwycięzca turnieju wyjedzie z Katowic z pucharem zaprojektowanym i wykonanym przez polskiego rzeźbiarza Krzysztof Renesa.

25. mistrzostwa z udziałem 32 drużyn będą trwały do 29 czerwca. Selekcjonerem polskiej ekipy jest Bartosz Jurecki.

W 1997 roku Biało-Czerwoni – z obecnym prezesem w bramce - zajęli czwarte miejsce.

"To była moja pierwsza wielka impreza. Pojechałem na nią jako dwa lata młodszy od większości zespołu. Od tego turnieju zaczęła się moja przygoda z piłką ręczną, która trwała bardzo długo. Przegraliśmy wtedy mecz o brązowy medal z naszpikowaną gwiazdami drużyną Francji" – podkreślił Szmal.

Ostatnie MMŚ w 2023 były rozgrywane w Niemczech i Grecji. Finał w Berlinie (wygrany przez gospodarzy z Węgrami 30:23) zgromadził komplet ośmiu tysięcy widzów. Polacy zajęli 17. miejsce. To był pierwszy występ polskiej drużyny w tej imprezie po 20-letniej przerwie.

Transmisja meczów mistrzostw świata U-21 w piłce ręcznej na sportowych antenach Polsatu.

PAP