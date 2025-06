Oficjalnie! Młody Francuz trafił pod skrzydła Pepa Guardioli

W barwach Lyonu w sezonie 2024/25 Cherki zdobył 12 bramek i miał 20 asyst, licząc wszystkie rozgrywki.

- To dla mnie spełnienie marzeń. Dołączenie do takiego klubu jak Manchester City, szansa na kolejny wielki krok w mojej karierze, to coś szczególnego. Przez całe życie ciężko na to pracowałem. Kocham ten sport i nie mogę doczekać się swojego dalszego rozwoju pod okiem Pepa (trenera Guardioli) i reszty sztabu - przekazał w oświadczeniu.

W ubiegłym tygodniu Cherki zadebiutował w reprezentacji Francji. Wziął udział w obu meczach turnieju Final Four Ligi Narodów: w półfinale z Hiszpanią w Stuttgarcie (4:5) rozegrał 27 minut i zanotował gola i asystę, a w spotkaniu o trzecie miejsce z Niemcami (2:0) grał przez 69 minut.

W barwach Manchesteru City pierwszy mecz może rozegrać już 18 czerwcu. Tego dnia podopieczni Guardioli zmierzą się z Wydad Casablanca w klubowych mistrzostwach świata w USA.

PAP