Pierwsza taka porażka reprezentacji Polski od prawie 19 lat

Poprzedniej porażki Biało-Czerwoni doznali we wrześniu 2006 roku, w spotkaniu rozpoczynającym udane dla nich kwalifikacje Euro 2008 pod wodzą zmarłego niedawno Holendra Leo Beenhakkera. W Bydgoszczy Finowie wygrali wówczas 3:1.

Łączny bilans 34 dotychczasowych spotkań to 22 zwycięstwa Polaków, osiem remisów i cztery zwycięstwa Finów. Bramki to 83-31 na korzyść Biało-Czerwonych.

Ekipa "Suomi" należy do trzech rywali, z którymi polscy piłkarze rywalizują najczęściej. Dotychczas najwięcej meczów - 36 - rozegrali z Rumunią, a 34 również z Węgrami. Z kolei 22 wygrane sprawiają, że nikogo nie pokonali częściej niż Finów. Żadnemu innemu zespołowi nie strzelili też więcej goli - 83.

Bilans meczów Polska - Finlandia:

23.09.1923, Helsinki 3:5

10.08.1924, Warszawa 1:0

30.08.1925, Helsinki 2:2

08.08.1926, Poznań 7:1

17.09.1947, Helsinki 4:1

17.10.1948, Warszawa 1:0

11.09.1955, Helsinki 3:1

04.11.1956, Kraków 5:0

05.07.1957, Helsinki 3:1 el. MŚ

03.11.1957, Warszawa 4:0 el. MŚ

18.10.1959, Helsinki 3:1 el. IO

08.11.1959, Chorzów 6:2 el. IO

26.09.1965, Helsinki 0:2 el. MŚ

24.10.1965, Szczecin 7:0 el. MŚ

01.09.1974, Helsinki 2:1 el. ME

09.10.1974, Poznań 3:0 el. ME

30.08.1978, Helsinki 1:0

08.09.1982, Kuopio 3:2 el. ME

17.04.1983, Warszawa 1:1 el. ME

12.09.1984, Helsinki 2:0

17.04.1985, Opole 2:1

18.03.1987, Rybnik 3:1

13.03.1991, Warszawa 1:1

26.08.1992, Pietarsaari 0:0

13.04.1993, Radom 2:1

10.02.1999, La Valetta 1:1

26.04.2000, Poznań 0:0

02.09.2006, Bydgoszcz 1:3 el. ME

12.09.2007, Helsinki 0:0 el. ME

02.02.2008, Pafos 1:0

29.05.2010, Kielce 0:0

26.03.2016, Wrocław 5:0

07.10.2020, Gdańsk 5:1

10.06.2025, Helsinki 1:2 el. MŚ

Bilans: 34 mecze; 22 zwycięstwa Polski - 8 remisów - 4 porażki; bramki: 83-31 na korzyść Polski.

