Rekordowa frekwencja w ORLEN Superlidze! Ponad 300 tysięcy kibiców na trybunach w sezonie 2024/2025

ORLEN Superliga przyciąga coraz więcej kibiców. W sezonie 2024/2025 mecze ligowe z trybun obejrzało 301 837 osób, a dodatkowe 8 000 fanów dopingowało swoje drużyny podczas starcia o Superpuchar Polski. Łączna frekwencja wyniosła 309 837 widzów – to rekord w historii męskich rozgrywek. Cieszy również wzrost średniej liczby kibiców na każdym spotkaniu ligowym – liczba ta wzrosła z 1 299 w poprzednim sezonie do 1 372 w obecnym. Jest to blisko 44% więcej niż w sezonie 2016/2017, czyli pierwszego sezonu od powstania ligi zawodowej, w którym średnia frekwencja wyniosła 954 osoby na mecz.

Największą średnią frekwencją może pochwalić się Industria Kielce, której mecze w Hali Legionów oglądało średnio 2 717 kibiców. To o 9% więcej w porównaniu do sezonu 2023/2024, kiedy domowe mecze zespołu z Kielc oglądało średnio 2 485 kibiców.

Pod kątem średniej frekwencji na drugim miejscu uplasowała się Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski. Mecze brązowych medalistów oglądało średnio o 10% kibiców więcej (2 591 osób na mecz, względem 2 362 sezon wcześniej). Frekwencyjne podium uzupełnia ORLEN Wisła Płock, domowe mecze „Nafciarzy” oglądało średnio 2 346 kibiców (2 096 sezon wcześniej).

Wzrost średniej frekwencji w porównaniu do ubiegłego sezonu zanotowało aż dziesięć z trzynastu klubów - w zestawieniu nie był brany pod uwagę Śląsk Wrocław, występujący poprzednio w Lidze Centralnej. Najwyższym wzrostem średniej frekwencji może poszczycić się PGE Wybrzeże Gdańsk, na którego mecze przychodzi o 16% kibiców więcej (wzrost z 891 do 1 030 kibiców na mecz).

Średnia frekwencja:

1. Industria Kielce 2 717

2. Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski 2 591

3. ORLEN Wisła Płock 2 346

4. Corotop Gwardia Opole 1 981

5. Zepter KPR Legionowo 1 317

6. Energa MKS Kalisz 1 167

7. Azoty Puławy 1 093

8. WKS Śląsk Wrocław 1 042

9. PGE Wybrzeże Gdańsk 1 030

10. Energa MMTS Kwidzyn 974

11. KGHM Chrobry Głogów 886

12. Górnik Zabrze 830

13. Zagłębie Lubin 606

14. Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 413

W sezonie 2024/2025 największym zainteresowaniem kibiców cieszył się mecz o Superpuchar Polski pomiędzy ORLEN Wisłą Płock a Industrią Kielce, który zgromadził rekordowe 8 000 kibiców w łódzkiej Atlas Arenie. Kolejne cztery mecze z najwyższą liczbą widzów to również starcia odwiecznych rywali: ORLEN Wisły Płock i Industrii Kielce, które regularnie przyciągały tłumy fanów. Najwyższa frekwencja ligowa przypadła na pierwszy mecz pomiędzy tymi drużynami rozegrany w płockiej ORLEN Arenie, gdzie na trybunach zasiadło 5 467 kibiców.

Spotkania z najwyższą frekwencją:

1. Superpuchar Polski: ORLEN Wisła Płock - Industria Kielce: 8 000 kibiców - 7 września 2024

2. ORLEN Wisła Płock - Industria Kielce: 5 467 kibiców - 13 października 2024

3. ORLEN Wisła Płock - Industria Kielce: 5 297 kibiców - 27 maja 2025

4. Industria Kielce - ORLEN Wisła Płock: 4 200 kibiców - 2 marca 2025

Industria Kielce - ORLEN Wisła Płock: 4 200 kibiców - 4 czerwca 2025

