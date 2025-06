Informacje na ten temat przekazał Sebastien Denis z "Footmercato". Pululu ma znajdować się pod obserwacją ze strony Auxerre, Paris FC, Metz i Lorient. Każda z wymienionych drużyn w przyszłym sezonie zagra w Ligue 1. Auxerre zakończyło ubiegłe rozgrywki na 11. miejscu w tabeli, z kolei trzy pozostałe ekipy to beniaminkowie. Jak napisał na platformie X francuski dziennikarz, Jagiellonia ma oczekiwać za swojego napastnika kwoty rzędu 3-4 milionów euro.

Przypomnijmy, że Kongijczyk trafił do drużyny z Białegostoku w 2023 roku. W swoim pierwszym sezonie wywalczył z zespołem Adriana Siemieńca mistrzostwo Polski. W kolejnym zaliczył bardzo udaną przygodę w Lidze Konferencji. Z Jagiellonią dotarł do ćwierćfinału rozgrywek, a on sam sięgnął po koronę króla strzelców. Natomiast w PKO BP Ekstraklasie Jagiellonia uplasowała się na trzeciej lokacie.

Łącznie w barwach "Dumy Podlasia" 26-latek rozegrał 87 meczów, w których zdobył 35 bramek i zaliczył dziewięć asyst. W ciągu dwóch lat Pululu zapracował na miano jednego z najlepszych piłkarzy grających na polskich boiskach. Stało się więc jasne, że prędzej czy później wzbudzi zainteresowanie wśród klubów z zachodu Europy.

Dodajmy też, iż urodzony w Luandzie napastnik rozpoczął niedawno karierę reprezentacyjną. W maju otrzymał powołanie do kadry Demokratycznej Republiki Konga.