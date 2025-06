Ukraińska gwiazda chwali polskiego trenera. "Jeden gest i cała drużyna miała ciarki"

Pod wodzą Głuszaka Ukrainki w Europejskiej Złotej Lidze siatkarek odniosły cztery zwycięstwa za trzy punkty i z 12 "oczkami" prowadzą w tabeli rozgrywek. Uliana Kotar, środkowa kadry, podkreśliła, że choć początkowo kadrowiczki nieco obawiały się współpracy z nowym trenerem, szybko znalazły z nim wspólny język i doceniły jego warsztat i pomysły na grę.

- W pierwszych tygodniach byłyśmy oczywiście bardzo ostrożne, bo nie wiedziałyśmy ani tego, jak nowy sztab szkoleniowy zareaguje na nas, ani jak my zareagujemy na trenera i jego asystentów. Ale teraz mamy naprawdę świetną, bardzo przyjazną atmosferę i dogadujemy się zarówno ze sztabem, jak i wewnątrz naszej grupy - powiedziała środkowa Uliana Kotar w rozmowie z "Suspilne Sport".

Zawodniczka, która najbliższy sezon spędzi we francuskiej drużynie Volley Mulhouse Alsace, podkreśliła, że polski szkoleniowiec "kupił" kadrowiczki swoim zachowaniem podczas niedawnego spotkania ze Słowenkami.

- Stałyśmy na parkiecie, czekając, aż organizator puści ukraiński hymn, ale się go nie doczekałyśmy. Patrzyłyśmy po sobie, myśląc, co mamy zrobić. Nasz trener wykonał wówczas gest w stylu: "Zróbcie to". I wtedy wszystkie zaczęłyśmy śpiewać hymn a cappella. To był impuls, który tak zmotywował nas do gry, że cała drużyna miała ciarki - zaznaczyła Kotar.

Kolejne turnieje rundy ligowej zostaną rozegrane w dniach 13-15 czerwca w Zadarze (Chorwacja), Kapsovarze (Węgry), Velenje (Słowenia) oraz w Radomiu. Turniej finałowy z udziałem trzech najlepszych zespołów rundy ligowej oraz gospodarza, Szwecji, odbędzie się w dniach 28-29 czerwca w Angelholm. Tytułu mistrzyń Europejskiej Złotej Ligi bronią Szwedki.