W jakich akcjach brała udział JW GROM?

Jednostka Wojskowa GROM powstała w lipcu 1990. Pomysł jej założenia narodził się w głowie późniejszego pierwszego dowódcy Sławomira Petelickiego, do dziś uważanego za ojca JW GROM. Każdy gromowiec jak mantrę powtarza słowa generała: "Siła bez honoru jest pusta, jałowa. Niszczy. Nie umie budować. A honor… Bez honoru nie da się, po prostu".

W ostatnim czasie kamery Polsatu Sport odwiedziły mnóstwo miejsc, w których gromowcy lub aspirujący do tego miana mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności w warunkach zbliżonych do bojowych. Efekty tej pracy poznaliście państwo w niedzielę 8 czerwca. To właśnie wtedy odbyła się wielogodzinna transmisja z obchodów 35-lecia JW GROM.

W drugiej części programu zaprezentowano analizę operacji z udziałem żołnierzy JW GROM.

- Pierwszą operacją, po której zaczęliśmy się powoli ujawniać, była misja na Haiti w 1994 roku. Trwała zaledwie dwa miesiące, ale miała dla nas ogromne znaczenie. Była to świetna okazja, żeby się zaprezentować i pokazać, na co nas stać. Wysłano tam 51 operatorów - stanowiliśmy główny skład wydelegowany do tej misji. Działania rozpoczęliśmy od wylotu ze Stanów Zjednoczonych do Portoryko. Tam odbyliśmy intensywne szkolenie z zakresu ochrony VIP-ów i innych zadań specjalnych. Dopiero później ruszyliśmy bezpośrednio na Haiti, gdzie rozpoczęła się właściwa część operacji - powiedział "Kaczor" - weteran JW GROM.

W jakich jeszcze akcjach brała udział JW GROM? Zapraszamy do obejrzenia poniższego materiału wideo.

