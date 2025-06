Ważne wieści przed meczem z Finlandią. Wyjaśnia się przyszłość reprezentanta Polski

Jeszcze kilka dni temu Filippo Biafora z "Il Tempo" donosił, że plany Zalewskiego może pokrzyżować zmiana trenera. Przypomnijmy, że Simone Inzaghiego zastąpił Christian Chivu. Nie było wówczas wiadomo, czy Rumun będzie widział miejsce dla Polaka w swoim zespole. Obecnie sytuacja zdaje się klarować i wielce prawdopodobne, iż Inter wykupi Zalewskiego z Romy.

Takie wieści przekazała "La Gazetta dello Sport". Reprezentant Polski ma w umowie wpisaną klauzulę odstępnego w wysokości 6,5 miliona euro, którą "Nerrazzuri" mogą aktywować tylko do 18 czerwca. Czas ucieka, ale obecnie nic nie wskazuje na to, że transakcja nie dojdzie do skutku.

W minionym sezonie Zalewski zagrał dla Interu w 15 meczach o stawkę. Zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. W większości meczów wchodził na plac gry z ławki rezerwowych. Tak też było w finale Ligi Mistrzów, w którym pojawił się na boisku na ostatnie 37 minut.

Oprócz Zalewskiego piłkarzem Interu jest jeszcze Piotr Zieliński. Obaj zawodnicy przebywają obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski. We wtorkowy wieczór Biało-Czerwoni zagrają z Finami. Zalewski najprawdopodobniej wyjdzie na plac gry w wyjściowym składzie, z kolei Zieliński nie znalazł się w kadrze meczowej z powodu kontuzji.

mtu, Polsat Sport