Zadziała stara zasada. Media: to on będzie kapitanem reprezentacji w Helsinkach

Sprawa opaski kapitańskiej wzbudza od kilku dni ogromne emocje w polskim futbolu. W niedzielę wieczorem PZPN poinformował, że decyzją trenera Michała Probierza nowym kapitanem reprezentacji, w miejsce Roberta Lewandowskiego, który nie przyjechał na zgrupowanie z powodu zmęczenia sezonem, będzie Zieliński. Wkrótce potem napastnik Barcelony przekazał, że stracił do Probierza zaufanie i do czasu, kiedy pozostanie on selekcjonerem, nie będzie występował w reprezentacji.

ZOBACZ TAKŻE: Koźmiński: Lewandowski podpalił lont, ale bombę podłożył Probierz

W poniedziałkowej konferencji prasowej w Helsinkach, oprócz Probierza, wziął udział Zieliński, który podkreślał, że rola kapitana to dla niego ogromne wyróżnienie.

Okazało się jednak, że z przejęciem na stałe opaski będzie musiał poczekać. Pomocnik Interu Mediolan stracił sporą część rundy wiosennej z powodu kontuzji i wciąż ma problemy z łydką. Ostatecznie zabrakło go w kadrze meczowej na starcie z Finlandią.

Z informacji PAP, potwierdzonej w reprezentacji Polski, wynika, że w Helsinkach opaskę powinien założyć Bednarek. Zgodnie z zasadą, iż w razie nieobecności kapitana jego rolę przejmuje piłkarz z największą liczbą występów w kadrze. Obrońca Southampton FC ma ich 68, najwięcej spośród kadrowiczów zgłoszonych na liście UEFA do meczu z Finlandią.

Bednarek był już kapitanem m.in. w piątkowym spotkaniu towarzyskim z Mołdawią w Chorzowie (2:0), ale na krótko. Przejął opaskę w 32. minucie od żegnającego się z kadrą Kamila Grosickiego, a został zmieniony w przerwie z powodu drobnych problemów zdrowotnych.

Reprezentacja Polski ma za sobą dwa marcowe zwycięstwa w Warszawie w eliminacjach MŚ 2026 - 1:0 nad Litwą i 2:0 nad Maltą. W pierwszym z tych meczów gospodarzy uratował w końcówce spotkania... Lewandowski.

Mecz w Helsinkach rozpocznie się o godz. 20.45.

JŻ, PAP