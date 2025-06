Biesiekirski w MŚ World Supersport w Misano

Po ubiegłorocznym debiucie w pełnym cyklu World Supersport, tegoroczne zmagania 23-latek rozpoczyna w połowie sezonu z powodu kontuzji barku. W trzech najbliższych rundach mistrzostw świata Biesiekirski wystartuje zastępując kontuzjowanego Francuza Loica Arbela.



Polak miał już okazję przetestować swój nowy motocykl, trzycylindrową MV Agustę F3 800 RR, miesiąc temu przejeżdżając na torze w Misano jedną krótką sesję, zanim dalsze jazdy uniemożliwiły intensywne opady deszczu.



Do pierwszego z trzech startów w MŚ 23-latek podchodzi więc bardziej jak do testu przed kolejnymi rundami, które odbędą się w lipcu na brytyjskim Donington Parku i węgierskim Balaton Parku.



W najbliższy weekend stawkę World Supersport czekają dwa wyścigi, które odbędą się w sobotę i w niedzielę. W piątek odbędzie się z kolei poranny trening oraz sesja kwalifikacyjna Superpole, która rozpocznie się o godzinie.



- Rok temu ścigałem się w Misano w mistrzostwach świata World Supersport, ale nie mogę powiedzieć, że przejechałem po tym obiekcie zbyt dużo kilometrów. Miesiąc temu byliśmy tutaj z moim nowym zespołem na testach. Po zaledwie 20 minutach rozpadało się jednak tak mocno, że dalsze jazdy zostały odwołane, ale lepsze to niż nic. Pierwszy z najbliższych trzech startów w World Supersport potraktuję więc tak naprawdę jak trening i testy, tym bardziej że w Polsce, także z powodu kiepskiej pogody, nie było w ostatnim czasie okazji do treningów na motocyklu. To będzie wymagający weekend, dlatego zamierzamy dużo eksperymentować z ustawieniami i wprowadzać spore zmiany nawet pomiędzy pierwszym a drugim wyścigiem, aby jak najlepiej poznać moją nową MV Agustę. Podczas zawodów World Supersport czasu na torze jest bardzo mało, dlatego nie możemy podejmować zachowawczych decyzji dotyczących setupu - przyznał Biesiekirski.

