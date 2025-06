Emocje w finale ORLEN Basket Ligi! Legia Warszawa wyrównała stan rywalizacji

Inicjatywa na początku spotkania należała do gospodarzy, którzy mogli liczyć na Tyrana De Lattibeaudiere’a i Manu Lecomte’a. Z drugiej strony ważnymi zawodnikami byli Mate Vucić i Andrzej Pluta, przez co ekipa z Warszawy ciągle była blisko. Po trójce Courtneya Rameya lublinianie uciekli na sześć punktów. Sytuację błyskawicznie zmienił rzutami z dystansu Keifer Sykes. Krasuski i Ramey sprawili jednak, że po 10 minutach było 24:20.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrz olimpijski nie wytrzymał! Próbował rzucić się na grupę fanów

W drugiej kwarcie Legia zanotowała rewelacyjną serię 16:0 i po kolejnych trafieniach McGusty’ego oraz Vucicia była już lepsza o 10 punktów. PGE Start nie był w stanie zatrzymać świetnego ataku rywali. Rewelacyjnie radził sobie także Ojars Silins, a różnica wzrosła do 14 punktów. Rzut Pluty ustalił wynik po pierwszej połowie na 39:54.

Po przerwie zespół trenera Wojciecha Kamińskiego starał się nawiązać rywalizację - po rzutach Ousmane Drame i Manu Lecomte’a różnica wynosiła tylko 10 punktów. Zespół z Warszawy nie był już tak dobrze dysponowany w ofensywie. Ciągle świetny był za to Lecomte. Po kolejnej akcji Belga gospodarze zbliżyli się na pięć punktów. Kameron McGusty ustalił wynik po 30 minutach na 62:69.

W czwartej kwarcie lublinianie ciągle walczyli o zwycięstwo. Nie chcieli jednak na to pozwolić ani Mate Vucić, ani Ojars Silins. Po późniejszej trójce Pluty przyjezdni uciekali na dziewięć punktów. Już do końca ekipa trenera Heiko Rannuli kontrolowała sytuację. Ostatecznie Legia zwyciężyła 84:78 i doprowadziła do remisu 1-1 w finale OBL.

Najlepszym zawodnikiem gości był Pluta z 16 punktami i ośmioma asystami. Manu Lecomte i Courtney Ramey rzucili po 18 punktów dla gospodarzy.

Drugi mecz finałowy: PGE Start Lublin - Legia Warszawa 78:84 (24:20, 15:34, 23:15, 16:15)

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw) 1-1. Trzecie spotkanie rozegrane zostanie w sobotę w Warszawie.

Punkty:

PGE Start Lublin: Emmanuel Lecomte 18, Courtney Ramey 18, Ousmane Drame 14, Tyran De Lattibeaudiere 14, Michał Krasuski 6, Tevin Brown 6, Filip Put 2, Cj Williams 0, Bartłomiej Pelczar 0, Roman Szymański 0.

Legia Warszawa: Andrzej Pluta 16, Matę Vucic 15, Aleksa Radanov 15, Kameron McGusty 12, Ojars Silins 10, Keifer Sykes 8, E.j. Onu 5, Michał Kolenda 3.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polska Liga Koszykówki