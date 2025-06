Filar ZAKSY odszedł z klubu! Kolejna strata dla PlusLigi

Chitigoi do Kędzierzyna-Koźla trafił, mając zaledwie 18 lat. Przez dwa kolejne sezony bardzo rozwinął się jako zawodnik, ale również człowiek. Z ekipą ZAKSY Rumun wywalczył Superpuchar Polski.

– Przychodząc do ZAKSY, byłem młodym zawodnikiem z Rumunii, dla którego przyjazd do takiego klubu był ogromnym wyróżnieniem i powodem do dumy. Każdego dnia starałem się uczyć jak najwięcej od starszych graczy i sztabu szkoleniowego, zdając sobie sprawę, że w ZAKSIE doświadczam najwyższego poziomu siatkówki na świecie. Największym wyzwaniem było dostosowanie się do tych wymagań, ale dzięki ciężkiej pracy i otwartości na nowe doświadczenia, mogłem się rozwijać – podkreślił Chitigoi, cytowany przez stronę klubu.

Po dwóch sezonach Daniel Chitigoi żegna się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Dziękujemy Daniel 👏 Wierzymy, że doświadczenie zdobyte w naszym klubie oraz ambicja i charakter pozwolą Ci kontynuować karierę na najwyższym poziomie. Powodzenia 🟦 ⬜ 🟥



Odejście z ZAKSY nie oznacza jednak pożegnania z PlusLigą. Według nieoficjalnych informacji Chitigoi ma trafić do PGE GiEK Skry Bełchatów.

