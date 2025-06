To będzie już drugie spotkanie serii finałowej rozgrywanej w formule do czterech zwycięstw. W pierwszym meczu koszykarze Startu pokonali u siebie, po trzymającej w napięciu do ostatnich sekund rywalizacji, Legię 82:81.

- Co zadecydowało o sukcesie? Wysiłek całego zespołu w obronie, bo rywale to ekipa wyróżniająca się w ataku i trzeba było neutralizować ich atuty. Myślę, że to będzie klucz do zwycięstwa w całej serii. To był dla nas ekstremalnie trudny mecz. Legia to bardzo dobra ekipa, świetnie rzucająca. Trochę za bardzo pozwoliliśmy im dziś zdobywać punkty z dystansu, więc do końca musieliśmy walczyć o zwycięstwo. Przed następnym meczem trzeba dokonać korekt w naszej grze. Jesteśmy dopiero na początku drogi i pozostajemy z pozytywnym nastawieniem - powiedział rozgrywający Startu Emmanuel Lecomte

W tym sezonie w decydującej rozgrywce zabrakło obrońców tytułu z Sopotu i najlepszej drużyny fazy zasadniczej z Włocławka. Trefl przegrał półfinałową rywalizację ze Startem Lublin, Anwil nie sprostał Legii Warszawa.

Transmisja meczu PGE Start Lublin - Legia Warszawa w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 19:50. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 19:00.

KP, PAP