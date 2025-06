Obecność PGE Startu i Legii w finale OBL można uznać za sensację - przed sezonem trudno byłoby znaleźć ekspertów, którzy postawiliby na taką parę. Obie ekipy postawą w całym rozgrywkach na pewno na ten sukces zasłużyły. Świetnie radziły sobie przecież także w kluczowej fazie play-off.

Finałowa rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw. Pierwsze spotkanie wygrała drużyna z Lublina.



Mecz od początku był bardzo wyrównany, chociaż Andrzej Pluta dawał przewagę zespołowi z Warszawy. Po chwili sytuację potrafili zmienić jednak Manu Lecomte i Ousmane Drame. Inicjatywa była mimo wszystko po stronie przyjezdnych, którzy mogli liczyć na Keifera Sykesa i Plutę. Ostatecznie po 10 minutach było tylko 17:18.



Dalsza część starcia była jednak bardziej udana dla lublinian. W czwartej kwarcie gospodarze uciekali nawet na dziewięć punktów po trójce Tevina Browna. Michał Kolenda i Kameron McGusty podobnymi rzutami niwelowali straty. Do remisu doprowadził ponownie Radanov, a przewagę dawał Mate Vucić. W kolejnej akcji odpowiedział na to Ramey, ale po chwili znowu prowadzenie ekipie trenera Heiko Rannuli dawał McGusty. W kolejnej akcji faulowany Ramey wykorzystał rzuty wolne, a jego zespół był na prowadzeniu. Bohaterem mógł zostać McGusty, ale nie trafił, co oznaczało zwycięstwo PGE Startu 82:81!

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Start Lublin - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.