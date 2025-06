Hurkacz poznał następnego rywala! Pierwszy taki mecz w historii

W środę Hubert Hurkacz rozpoczął okres gry na nawierzchni trawiastej. Polak przystąpił do imprezy rangi ATP Tour 250 w ’s-Hertogenbosch i pierwszej fazie grał z Roberto Bautistą-Agutem. Wrocławianin w dwóch setach odprawił Hiszpana, dzięki czemu mógł czekać na wyłonienie swojego kolejnego rywala.

Tym miał być Laslo Djere lub kwalifikant Mark Lajal. Ich spotkanie zdecydowanie lepiej otworzył niżej notowany Estończyk, który najpierw przełamał na 2:0, a później potwierdził przewagę przy swoim serwisie. Lajal pewnie zmierzał ku triumfowi w pierwszej partii, a w końcówce dołożył drugiego breaka, zwyciężając do dwóch.

Druga partia była zdecydowanie bardziej wyrównana. W porównaniu do pierwszej - Djere zdołał dotrzymać kroku Lajalowi, a nawet miał swoje okazje. Przy stanie 2:2 Serb dotarł do czterech szans na przełamanie, w tym trzech z rzędu, ale Estończyk wyszedł z opresji. Wszystko rozstrzygnęło się na finiszu. Kluczowy był 10. gem, w którym Lajal odebrał podanie Djere i tym samym zamknął całą potyczkę, awansując do drugiej rundy Libema Open.



To właśnie 22-letni Estończyk, plasujący się na 195. miejscu w rankingu ATP, powalczy z Hurkaczem o awans do ćwierćfinału zmagań w ’s-Hertogenbosch. Do tej pory panowie jeszcze nigdy nie stanęli naprzeciwko siebie. Będzie to ich premierowe starcie.

Mark Lajal - Laslo Djere 6:2, 6:4