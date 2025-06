Podnieśli się po laniu w pierwszym secie. Serbowie zaczęli Ligę Narodów od zwycięstwa

Faworytem spotkania był bardziej doświadczony na międzynarodowej arenie zespół Serbii, który rozgrywał w środę swoje pierwsze oficjalne spotkanie pod wodzą nowego selekcjonera, Gheorghe Cretu. Siatkarze z Turcji, którzy w Lidze Narodów zadebiutowali dopiero w ubiegłym roku, z pewnością nie stali jednak na straconej pozycji. Przed startem turnieju w Xi'an drużyna trenera Umuta Cakira wydawał się być ekipą nieobliczalną i zdolną do sprawiania niespodzianek.

Taką niespodziankę Turcy sprawili w pierwszej partii, w której całkowicie zdominowali swoich przeciwników. Szybko objęli wysokie prowadzenie (10:5), a na przestrzeni seta coraz bardziej je powiększali. Świetnie spisywał się lider tureckiej kadry Efe Mandiraci - przyjmujący włoskiej Piacenzy zdobył w tej części meczu siedem punktów i mocno przyczynił się do bardzo wysokiej wygranej swojej ekipy - 25:12.

W drugiej odsłonie role się odwróciły i to Serbowie dyktowali warunki. Od stanu 6:3 dla Turcji zespół trenera Cretu zdobył siedem punktów z rzędu i objął prowadzenie 10:6. Potem wygrywał nawet 19:10, ale w końcówce tureccy gracze zaczęli odrabiać straty. Udało im się zbliżyć na tylko dwa "oczka" (23:21), jednak ich rywale nie wypuścili zwycięstwa z rąk. Setbola atakiem po bloku dał Serbii Drażen Luburić (24:21), a chwilę później partię zakończył atak Veljko Masulovicia (25:22).

Gra w trzeciej odsłonie długo była bardzo wyrównana. Turkom dwukrotnie udało się odskoczyć na dwa punkty (na 10:8 i 17:15), ale w obu przypadkach Serbowie szybko odrabiali straty, a w końcowym fragmencie seta przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę. Dzięki zatrzymaniu ataków Yigita Gulmezoglu w dwóch kolejnych akcjach, wygrywali 22:19. As serwisowy Bedirhana Bulbula dał tureckiemu zespołowi kontakt (23:22), jednak i tym razem doświadczona serbska ekipa utrzymała prowadzenie do końca (25:23) i to ona wyszła na 2:1 w setach.

W secie numer cztery po początkowym okresie gry punkt za punkt przewagę zbudowali Turcy - przy serwisie Mandiraciego odskoczyli na 13:10. Serbowie dzięki dobrej grze w bloku w krótkim czasie doprowadzili do remisu (15:15), a po szczęśliwym asie serwisowym Aleksandra Nedeljkovicia i uderzeniu Bulbula ze środka w aut to oni wygrywali 17:15. Później siatkarze z Bałkanów nie oddali już prowadzenia. W ataku świetnie spisywał się Marko Ivović, piłkę meczową dał drużynie Cretu Nedeljković, a seta i całe spotkanie zakończył atak Veljko Masulovicia z szóstej strefy (25:23).

Najlepiej punktującym graczem wygranego przez Serbię 3:1 meczu był Mandiraci - lider tureckiej ekipy zapisał na swoim koncie 20 punktów. Dla zwycięskiego zespołu po 18 "oczek" wywalczyli Masulović i Luburić, a 16 punktów - Ivović.

W czwartek Serbowie zmierza się z gospodarzami turnieju Chińczykami, który na inaugurację ulegli Japonii 0:3. Turcy o pierwsze zwycięstwo w VNL 2025 powalczą w piątek z Holandią.

Liga Narodów 2025, Xi'an

Serbia - Turcja 3:1 (12:25, 25:22, 25:23, 25:23)

Serbia: Nikola Jovović, Drażen Luburić, Marko Ivović, Veljko Masulović, Nemanja Masulović, Aleksandar Nedeljković, Vukasin Ristić (libero).

Turcja: Murat Yenipazar, Kaan Gurbuz, Efe Mandiraci, Mirza Lagumdzija, Emre Savas, Bedirhan Bulbul, Berkay Bayraktar (libero) oraz Yigit Gulmezoglu.

GW, Polsat Sport