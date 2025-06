Oni już są pewni gry na mundialu. Dwie reprezentacje wywalczyły awans

Bazujący na skutecznej defensywie Ekwadorczycy awans przypieczętowali w Limie, remisując po raz trzeci z rzędu bezbramkowo. Łącznie w dotychczasowych meczach eliminacyjnych ten zespół doznał tylko dwóch porażek i stracił pięć bramek, najmniej w całej stawce.

W Sao Paulo Brazylia pokonała Paragwaj 1:0 po golu krótko przed przerwą Viniciusa Juniora. Sprawił tym samym prezent świętującemu we wtorek 66. urodziny swojemu niedawnemu trenerowi w Realu Madryt, a obecnie prowadzącemu "Canarinhos" Włochowi Carlo Ancelottiemu.

- Jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. To było konieczne zwycięstwo, by awans do mistrzostw świata stał się faktem. Poza tym bardzo chcieliśmy ucieszyć naszych kibiców - powiedział "Vini" po końcowym gwizdku.

- Teraz trener ma więcej czasu, aby spokojnie popracować, wprowadzić swoje pomysły i zobaczyć, co możemy poprawić - dodał.

Ekwador i Brazylia, która jest pięciokrotnym mistrzem świata, mają po 25 punktów i zajmują, odpowiednio, drugie i trzecie miejsce w tabeli rozgrywanych systemem ligowym eliminacji. Prowadzi z dorobkiem 35 pkt Argentyna. Obrońcy tytułu są pewni awansu już od marca, a we wtorek zremisowali w Buenos Aires z Kolumbią 1:1.

Od porażki uchronił Lionela Messiego (grał do 78. minuty) i jego kolegów Thiago Almada, który wyrównał w końcówce.

Łącznie z tej strefy prawo gry w MŚ uzyska sześć najlepszych zespołów z 10-drużynowej stawki. Siódma lokata natomiast da prawo udziału w barażach interkontynentalnych.