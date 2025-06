ORLEN Team wzbogacił się o nowe gwiazdy lekkoatletyki

Sułek-Schubert to rekordzistka Polski na stadionie w siedmioboju oraz w hali w pięcioboju. Po urodzeniu dziecka w lutym zeszłego roku nie wróciła jeszcze do najwyższej formy. Na początku czerwca została wicemistrzynią kraju w swojej koronnej konkurencji z dorobkiem 6071 pkt i chociaż nie jest to wynik w pełni ją satysfakcjonujący, to nie martwi lekkoatletki.

"Wynik przesunął mnie w rankingu światowym. Miałam poprawić rezultat, który uzyskałam w zeszłym roku o tej porze, czyli 6007 punktów. Oczywiście odbiega on od normy, do której przyzwyczaiłam siebie i kibiców, ale jest to wynik, który zapewnia mi komfort przygotowań do mistrzostw świata w Tokio i tylko to było dla nas celem" - podkreśliła wieloboistka.

"To pierwsze moje srebro w karierze. Czy zniosłam to jakoś ciężko? Nie powiedziałabym, z uwagi na to, że wiem, ile kosztowały mnie te przygotowania i jak trudny jest to okres rehabilitacji, w którym cały czas jestem. Nie ukrywam, że cieszę się, że z formą daleko odbiegającą od tej, którą zwykle prezentuję, to nadal jest drugie miejsce na arenie krajowej" - dodała.

26-letnia lekkoatletka czuje się dobrze, jednak podkreśla, że proces powrotu do zdrowia po porodzie wciąż trwa.

"Cały czas jestem w rehabilitacji. Zaledwie rok i trzy miesiące po porodzie, to nie jest wystarczający czas do tego, żeby odbudować ciało, które przez całe życie było przygotowywane i było maszyną. Nie mogę jeszcze jawnie mówić o tym, że wszystko jest w porządku, bo tak na pewno nie jest. Jesteśmy jednak na właściwej drodze i jestem na końcu rehabilitacji, więc w końcu będę mogła zapomnieć o tym, jak prawidłowo oddychać, jak prawidłowo się podnosić czy wstawać. Cieszę się, że w końcu będę mogła w wieku 26 lat stawiać pierwsze kroki na tej właściwej, choć ciężkiej i wyboistej, sportowej drodze" - przyznała Sułek-Schubert.

Wystartowała w zeszłym roku w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, zaledwie sześć miesięcy po tym, jak urodziła syna Leona. Halowa wicemistrzyni świata z 2022 roku i wicemistrzyni Europy z 2023 roku we francuskiej stolicy zajęła 12. miejsce. Mimo odległej, jak na jej wcześniejsze osiągnięcia, pozycji, lekkoatletka z Bydgoszczy nie żałuje, że tak szybko wróciła do rywalizacji po ciąży.

"Zasługiwałam na to, żeby być uczestniczką igrzysk olimpijskich w Paryżu. Byłam okraszona pretendentką do medalu, pewnie złotego, i uważam, że nikt nie powinien zajmować mojego miejsca w tych zawodach. I była 12. lokata po sześciu miesiącach. Tylko ja, moja rodzina, mój trener i sztab wiedzą, ile to nas kosztowało, bo media w żaden sposób nie odzwierciedlały tej drogi i tego, jak trudne to były przygotowania. Czy bym coś zmieniła? Może troszeczkę szybciej weszłabym w lżejszy trening, żeby dyspozycja przyszła nieco wcześniej i żeby móc przyzwyczaić organizm do lżejszych obciążeń, a nie na docelowej imprezie bądź krótko przed nią. Jestem jednak bardzo zadowolona z efektu, jaki wspólnie z całą moją drużyną uzyskaliśmy, bo nie ukrywam, że jestem 12. w igrzyskach sześć miesięcy po porodzie, a niektórzy mieli całe życie do tego, żeby się przygotować i albo się nie zakwalifikowali, albo byli za mną" - zauważyła wieloboistka.

W tym roku najważniejszą imprezą dla lekkoatletów są mistrzostwa świata w Tokio, które odbędą się w dniach 13-21 września. Sułek-Schubert do tej pory nie uzyskała minimum kwalifikacyjnego, nie jest też aktualnie na tyle wysoko w rankingu, żeby z niego uzyskać miejsce w zawodach, chociaż ma na to jeszcze czas. Zdradziła jednak, że to nie impreza w Japonii jest dla niej głównym najbliższym celem.

"Dla mnie najważniejszą imprezą są halowe mistrzostwa świata w Toruniu, a nie impreza w Tokio. Nie ukrywam, że nie mam pewności, czy wystartuję w mistrzostwach świata w Japonii. Nie będę pędziła za wszelką cenę po to, żeby uzyskać kwalifikacje, bo teraz, jak już mam wracać, to tylko po to, żeby znowu być gdzieś w czołówce światowego wieloboju, a nie żeby przecierać szlaki z tyłu" - zapowiedziała Sułek-Schubert. Halowe MŚ odbędą się w marcu 2026 roku.

Wieloboistka jest jedną z pięciu lekkoatletów, którzy dołączyli do "ORLEN Team". Najnowszymi ambasadorami marki zostali również płotkarka Pia Skrzyszowska, skoczkini w dal Anna Matuszewicz, płotkarz Jakub Szymański oraz Maksymilian Szwed, specjalizujący się w biegu na 400 m.

"Priorytetem w naszej działalności jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. To jest dla nas fundament. Pracujemy ze społecznościami lokalnymi, a lekkoatletyka to jest ta dyscyplina, która jest bliska każdemu, jest w zasięgu ręki. Będziemy wspierać, jak wspieraliśmy do tej pory, gwiazdy lekkoatletyki. Chcemy, żeby was było widać razem z nami, chcemy o was mówić, chcemy budować dumę z tego, co robicie, żeby Polki i Polacy byli dumni, że mają takich sportowców, którzy ich reprezentują" - powiedziała dyrektor ds. sponsoringu w Orlenie Lidia Kołucka.

"Wierzymy w to, że lekkoatletyka może być pierwszym krokiem dla dzieciaków, dla młodzieży, a nasi młodzi członkowie i członkinie nowego ORLEN Teamu mogą być świetną inspiracją, wzorem do naśladowania dla młodych ludzi" - dodał dyrektor biura sponsoringu sportowego w Orlenie Michał Rutkowski.

PI, PAP