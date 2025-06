Polacy już rozpoczęli przygotowania do igrzysk. Wyruszyli na zgrupowanie

Choć do pierwszych oficjalnych startów na lodzie zostało niemal sześć miesięcy, to kadrowicze już ruszyli z przygotowaniami do sezonu 2025/26. Biało-Czerwoni są po pierwszych obozach w Giżycku i hiszpańskim Pedreguer.

W poniedziałek kadrowicze rozpoczęli kolejny etap przygotowań – na dwa tygodnie wyruszyli do Jakuszyc, skąd później przeniosą się do Drezna. Do kraju wrócą 30 czerwca, a kolejne przystanki w przygotowaniach to Inzell (7-27 lipca), Tomaszów Mazowiecki (11-24 sierpnia), ponownie Pedreguer (31 sierpnia-14 września) oraz znów Inzell (21 września-12 października).

- Tak naprawdę przygotowujemy się tak samo, jak do każdego innego sezonu. Zdajemy sobie sprawę, że to rok olimpijski, ale mamy wypracowany pewny schemat – przyznał Roland Cieślak, trener polskich średnio- i długodystansowców.

- Oczywiście, są małe zmiany, ale jedynie logistyczne. Przykładowo w Hiszpanii wybraliśmy tym razem inne miejsce. Ewentualne zmiany dotyczą wyłącznie tego, by zawodnicy mieli jak najlepsze warunki. Po prostu to, co nam się nie podobało wcześniej, zastąpiliśmy lepszą lokalizacją - tłumaczył, cytowany w komunikacie PZŁS.

Sezon Pucharu Świata rozpocznie się w połowie listopada, a cztery pierwsze przystanki będą stanowić kwalifikacją olimpijską.

- Są zawodnicy, którzy są niemal pewni występu w Mediolanie, ale nie brakuje też takich, którzy muszą sobie to wywalczyć – uzupełnił Cieślak.

- Po zakończeniu cyklu Pucharu Świata będziemy mieć trochę czasu, żeby dobrze przygotować się do docelowej imprezy. Liczymy tylko na to, żeby było zdrowie, bo mobilizacji nam nie brakuje - podsumował.

Biało-Czerwoni rozpoczną sezon PŚ w weekend 14-16 listopada, a pierwsze zawody odbędą się w Salt Lake City. Innymi bardzo ważnymi zawodami będą mistrzostwa Europy w Tomaszowie Mazowieckim (9-11 stycznia 2026). Z kolei igrzyska olimpijskie we Włoszech odbędą się w dniach 6-22 lutego, a po nich w kalendarzu zaplanowane są jeszcze mistrzostwa świata (5-9 marca).

JŻ, PAP