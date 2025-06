Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?

W czwartek rano przyjdzie czas na to, by podsumować pierwsze spotkanie reprezentacji Polski U21 na mistrzostwach Europy U21. Wszystkie najważniejsze boiskowe i pozaboiskowe wydarzenia omówimy w najnowszym wydaniu Polsat Futbol Cast. Gdzie obejrzeć program? Transmisja w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.