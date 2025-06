Reprezentant skuszony przez Manchester City! 26-latek może zadebiutować w KMŚ

26-letni piłkarz będzie mógł zagrać w klubowych mistrzostwach świata, które w piątek rozpoczną się w USA.

Reijnders przybył, aby wzmocnić linię pomocy ekipy trener Josepa Guardioli, która straciła opuszczającego klub Belga Kevina de Bruyne'a oraz Chorwata Mateo Kovacica, który doznał kontuzji ścięgna Achillesa i będzie pauzował kilka miesięcy.

ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! Młody Francuz trafił pod skrzydła Pepa Guardioli

Holender jest czwartym nabytkiem City tego lata, po Marcusie Bettinellim, który dołączył do klubu bezgotówkowo z Chelsea, Rayanie Ait-Nourim z Wolverhampton za 37 milionów dolarów i Rayanie Cherkim z Olympique Lyon za 40 milionów dolarów.

City skorzystało ze specjalnego okna transferowe od 1 do 10 czerwca, stworzonego, aby umożliwić uczestnikom KMŚ uzupełnienie składu.

Będzie to czwarty najdroższy transfer holenderskich piłkarzy w historii. Więcej kosztowali tylko: Frenkie de Jong, Mathijs de Ligt, Virgil van Dijk.

Uwzględniając ten ostatni wydatek do ponad 200 milionów dolarów wyłożonych w zimowym oknie transferowym, City w tym roku wyasygnowało na nowych zawodników już co najmniej 350 milionów dolarów. Ma to zapewnić Guardioli skład zdolny do odzyskania tytułu mistrza Anglii, który w minionym sezonie wywalczył Liverpoolu.

MS, PAP