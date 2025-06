Szturm na samolot i metro. Jak trenuje JW GROM?

W jednej z części obchodów 35-lecia powstania JW Grom tematem rozmów były szturmy na środki komunikacji publicznej takie jak samolot czy metro. W naszym materiale pokazaliśmy na czym polega odbijanie zakładników z takich miejsc. Następnie w studiu gościliśmy dwóch weteranów GROM "Navala" i "Motyla". Obaj opowiedzieli o specyfice takich akcji.

- Wiele treningów, szkoleń jednostek specjalnych jest po to, by być w gotowości. Jak patrzymy na świat, na sytuacje terrorystyczne, to terroryści wybierają sobie proste schematy, w których na małej powierzchni skupionych jest dużo osób. Pociągi, autobusy, czy też kolejki metra - stwierdził "Naval".

- Każda operacja, bez znaczenia czy będzie to antyterrorystyczna jednostka policyjna czy wojskowa, jest przez nas analizowana. Cały czas musimy się rozwijać i wiedzieć co się dzieje, jak następowały ataki, co było ich celem. Musimy być gotowi na ataki terrorystyczne. Ten atak może się zmieniać na przestrzeni 5-10 lat, bo wyciągną wnioski i mogą zrobić to inaczej - dodał "Motyl".

Jak wyglądają szturmy na samolot i metro, a także trening w Killing House? Zapraszamy do obejrzenia poniższego materiału wideo.

IM, Polsat Sport