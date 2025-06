To może pomóc reprezentacji Polski! Tomasz Hajto zabrał głos

Ostatnie dni dla kibiców, a nawet samych piłkarzy reprezentacji Polski są niczym rollercoaster. Zamieszanie z przyjazdem na zgrupowanie Roberta Lewandowskiego i meczem pożegnalnym Kamila Grosickiego, odebranie opaski kapitana napastnikowi Barcelony, następnie jego rezygnacja z gry w kadrze, dopóki selekcjonerem będzie Michał Probierz, aż w końcu porażka w eliminacyjnym meczu mistrzostw świata z Finlandią.

Wszystko to stało się w bardzo krótkim czasie, a teraz władze Polskiego Związku Piłki Nożnej na czele z prezesem Cezarym Kuleszą szukają odpowiedniego rozwiązania całej sytuacji. W obliczu tych wydarzeń niepewna jest przyszłość Probierza na ławce trenerskiej naszej drużyny narodowej.

- Czy my mamy dyrektora kadry? Nie mamy. Mamy dyrektora federacji. Czy powinien być ktoś, kto całościowo nadzoruje reprezentację? Oczywiście, że powinien. We włoskiej federacji jest Gigi Buffon, legenda tamtejszej piłki. Włosi przegrali w piątek w Oslo z Norwegią, grając o tej samej porze co my z Mołdawią i prezes Gabriele Gravina już podjął decyzję, że zwalnia Luciano Spallettiego - powiedział Roman Kołtoń w najnowszym wydaniu programu Polsat Futbol Cast.

Ekspert Polsatu Sport odniósł się również do kulis rozstania Spallettiego z reprezentacją Włoch.

- Panowie spotkali się w cztery oczy, Luciano Spalletti - mając ważny kontrakt - zrezygnował ze wszystkiego. Powiedział: "Rzeczywiście, zawiniłem. Nie tak powinno to wyglądać. Biorę to na siebie". A po rozmowie z Graviną powiedział, że nie jest w stanie kontynuować przygody z kadrą, bo zawalił również EURO - wyjaśnił Kołtoń.

Głos zabrał także Tomasz Hajto.

- Zastanawiałem się, czy może takie właśnie "boom" nie jest dobre dla polskiej piłki - że w tym danym momencie doszło do takiego konfliktu, żeby kilka tych rzeczy wyszło na jaw, żeby to się wylało i żeby w końcu siąść i zacząć naprawdę pracować nad tym, by było lepiej. Niepotrzebnie to też wyszło aż tak na zewnątrz, bo to wzmocniło Finlandię, a osłabiło nasz zespół - ocenił 62-krotny reprezentant kraju.