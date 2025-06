Wielki powrót w PlusLidze! Mistrz świata ponownie zagra w Gdańsku

Damian Schulz od wielu lat występuje na parkietach PlusLigi. W trakcie swojej przygody największe sukcesy odnosił w szeregach Trefla. Atakujący był zawodnikiem "Gdańskich Lwów" w latach 2014-2018, sięgając po wicemistrzostwo Polski w sezonie 2014/15 oraz po brązowy medal PlusLigi w kampanii 2017/18. Do tego dołożył również dwa triumfy w Pucharze Polski (2014/15, 2017/18).

ZOBACZ TAKŻE: Podnieśli się po laniu w pierwszym secie. Serbowie zaczęli Ligę Narodów od zwycięstwa

Świetna dyspozycja Schulza w tamtym okresie w barwach zespołu z Trójmiasta zaowocowały powołaniem do reprezentacji Polski. W 2018 - razem z drużyną narodową - zdobył złoty medal światowego czempionatu we Włoszech i w Bułgarii.

Po tym sukcesie Schulz odszedł z Trefla i przeniósł się do Asseco Resovii Rzeszów, w której grał do 2020. Następnie atakujący zmieniał barwy klubowe co sezon. Występował odpowiednio w Indykpolu AZS-ie Olsztyn, PGE Skrze Bełchatów, Cerrad Enea Czarnych Radom, Bogdance LUK Lublin i MKS-ie Będzin.

W przyszłej kampanii Schulz ponownie będzie siatkarzem Trefla Gdańsk. To dla niego powrót do Trójmiasta po siedmiu latach.

- Trefl Gdańsk zawsze był dla mnie czymś więcej niż tylko klubem. To tutaj dostałem prawdziwą szansę, tu dojrzewałem jako siatkarz i przeżyłem jedne z najpiękniejszych chwil w karierze. Po kilku latach gry w innych klubach wracam z ogromną radością i motywacją, by dawać z siebie maksimum dla drużyny i kibiców. Czuję, że to właściwy moment, by znów reprezentować barwy Trefla i powalczyć o kolejne sukcesy - powiedział atakujący na łamach oficjalnej strony klubu.

Dla "Gdańskich Lwów" to trzecie wzmocnienie przed sezonem 2025/26. Wcześniej Trefl pozyskał dwukrotnego mistrza świata - Piotra Nowakowskiego - który wraca po długiej przerwie, a także Josepha Worsleya. Ważne kontrakty mają natomiast Alaksiej Nasiewicz, Paweł Pietraszko, Moustapha M’Baye, Piotr Orczyk, Rafał Sobański, Voitto Koykka oraz Fabian Majcherski.