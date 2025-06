Wszystko jasne! Tomasz Fornal w nowym klubie

Tomasz Fornal po zakończeniu sezonu 2024/2025 zdecydował się na zmianę barw klubowych. Po sześciu latach gry w Jastrzębskim Węglu będzie siatkarzem tureckiego Ziraatu Bankasi.

Tuż po zakończeniu rozgrywek Ligi Mistrzów, w której jastrzębianie zajęli trzecie miejsce, Fornal opublikował pożegnalny post.

- To była wspaniała przygoda, historia, która na ten moment się kończy. Piękne sześć lat. Wydaje mi się, że musimy być dumni z tego, co osiągnęliśmy. Nie zawsze byliśmy faworytami, ale walczyliśmy i często znajdowaliśmy się w finałach. To jest mój drugi dom, zawsze będę o tym miejscu mówił cieple - o kibicach, o ludziach, którzy tam pracują - powiedział.

Przyjmujący zdecydował się spędzić w Turcji przynajmniej jeden sezon. Transfer został ogłoszony na Instagramie zarówno Fornala, jak i klubu.

"Dołączenie Fornala, który należy do elity europejskiej siatkówki, to nie tylko siła na boisku, ale także doświadczenie, które będzie inspiracją dla naszych młodych zawodników. Witamy Tomasza Fornala w naszym zespole i życzymy mu sezonu pełnego sukcesów w naszej koszulce" - napisano na profilu Ziraatu.

Fornal dołączył do Jastrzębskiego Węgla w 2019 roku z Cerradu Czarnych Radom. Szybko stał się pierwszoplanową postacią i jedną z gwiazd drużyny. Zdobył trzy mistrzostwa Polski oraz dorzucił triumf w Pucharze Polski i dwukrotnie w Superpucharze Polski. W Lidze Mistrzów sięgnął po dwa srebrne i brązowy medal.

W międzyczasie ugruntował swoją pozycję w reprezentacji Polski, z którą wygrał Ligę Narodów, mistrzostwo Europy oraz zdobył srebro mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.